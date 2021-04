L'Unità di Crisi della Regione Campania ha diramato il bollettino relativo all'andamento sul Coronavirus in Campania oggi.

I positivi del giorno sono 1.986 di cui asintomatici: 1.346; sintomatici: 640. Positivi, sintomatici e asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari.

I tamponi molecolari del giorno effettuati sono stati 21.943; i tamponi antigenici del giorno: 7.889.

​I deceduti sono stati 33, di cui 25 deceduti nelle ultime 48 ore, 8 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Il totale deceduti è di 6.369.

I guariti sono 1.871, il totale dei guariti è di 291.640.

​Questo è il report riguardante i posti letto su base regionale:

- posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

- posti letto di terapia intensiva occupati: 137

- posti letto di degenza disponibili: 3.160 (posti letto Covid e offerta privata)

- posti letto di degenza occupati: 1.462

In Campania sono 137 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 1.462 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.