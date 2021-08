NAPOLI. In Campania la curva del contagio si alza ulteriormente: nonostante la riduzione in valore assoluto del numero dei nuovi positivi, infatti, aumenta la percentuale tra contagiati al Coronavirus e tamponi processati soprattutto per effetto di un minor numero di test effettuati. Si fa più deciso, invece, l’aumento del numero dei pazienti ricoverati a causa del Covid nei reparti ordinari degli ospedali campani: nelle ultime 24 ore si è passati da +7 a +22.