NAPOLI. È stata un’accelerazione esponenziale quella impressa dai contagi Covid in Campania negli ultimi 7 giorni. Per la seconda settimana consecutiva i nuovi positivi nella regione sono in nettissimo aumento. Tra lunedì 25 ottobre e la giornata di domenica, infatti, le persone che hanno contratto l’infezione e sono state “scoperte” sono state 1.294 in più rispetto al periodo che va dal 18 al 24 ottobre scorsi. IL BOOM DI CONTAGI.