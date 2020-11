NAPOLI. Il Governo starebbe valutando il rafforzamento della presenza dell’Esercito e della Protezione civile a Napoli. «Siamo lo Stato e se ci sono segnalazioni diffuse di criticità sulle strutture sanitarie della città di Napoli serve dare un segnale» avrebbe detto il premier Giuseppe Conte nella riunione con i capi delegazione di maggioranza. «Il Governo non rimane con le mani in mano: se c’è stress sulle strutture sanitarie si interviene con l’Esercito e con la possibilità di nuovi Covid hotel a Napoli» avrebbe chiarito Conte. Il tutto nel giorno in cui si sono conclusi i controlli degli ispettori del ministero della Salute che, accompagnati dai carabinieri del Nas, si sono recati in quattro ospedali per parlare con i manager e per acquisire dati su posti letto, anche in terapia intensiva, e sul personale: il Cardarelli, l’Ospedale dei Colli e l’Ospedale del Mare. I vertici del Cotugno hanno fornito tutti i documenti sulle procedure adottate, le riconversioni dei posti letto e le metodologie di intervento. Per una decisione su un passaggio da zona gialla ad arancione o rossa si aspetta il monitoraggio di domani.

DE MAGISTRIS PREPARA PROVVEDIMENTI FORTI. «I medici sono allo stremo. In Campania siamo già in una situazione di stress test e c’è una discrasia tra i numeri che si leggono sui bollettini da cui sembrerebbe che c’è un’ampia disponibilità di posti letto e di terapia intensiva e la realtà che conosciamo da testimonianze di medici e infermieri che descrivono una situazione drammatica». A dirlo il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a L’Aria che tira su La7. Dove annuncia per domani in Giunta «provvedimenti forti». A chi pensa alla chiusura del Lungomare, il primo cittadino replica: «Magari potessimo chiudere il lungomare e risolvere il problema. In questo momento abbiamo un elenco di 80 strade in cui nel fine settimana c’erano migliaia di persone. Dobbiamo far accendere un faro, un riflettore più significativo sulla città da parte del Governo». Il provvedimento del Comune sarà adottato dopo averne precedentemente discusso con il prefetto Marco Valentini che ieri mattina ha tenuto una riunione con i vertici delle forze dell’ordine. Dovrebbe essere un provvedimento ampio che non prevede la chiusura di singole strade. De Magistris, ha inviato anche una lettera al ministro della Salute, Roberto Speranza, nella quale ricorda «l’impegno ad inviare alle città di Napoli e Milano uno specifico approfondimento sul monitoraggio dei dati sanitari della città e che non sono stati ancora trasmessi».

DE LUCA SCRIVE AL PREFETTO. Intanto, il governatore Vincenzo De Luca, mentre in una nota dell’Unità di crisi si precisa che «nella settimana del 2-8 novembre la percentuale di occupazione dei posti di terapia intensiva su scala regionale è del 27 per cento», scrive al prefetto di Napoli sollecitando «con riferimento al Dpcm 3/11/2020 e alle recenti direttive del Ministro dell'Interno, la rapida definizione di un piano generale di interventi articolati per precise realtà territoriali e garantito nella sua attuazione, già dai prossimi giorni, da controlli efficaci delle forze di polizia nazionali e locali, e volto a impedire assembramenti ed attività che incentivano una mobilità non legata alle esigenze essenziali». Il tutto, sottolinea, «tenuto conto di episodi clamorosi di assembramenti fuori controllo verificatisi in particolare sul Lungomare di Napoli e in alcuni luoghi del centro storico».