«In totale i guariti sono 589, 66 in più rispetto a ieri. I deceduti oggi sono 36: 19 in Lombardia, 11 in Emilia Romagna, 2 nelle Marche, 1 in Veneto, 1 in Liguria, 1 in Puglia». Sono le parole del commissario straordinario per l’emergenza Angelo Borrelli. I positivi sono 5061, con un incremento di 1145: «Oggi in Lombardia si sono aggiunti 300 casi positivi che nei giorni scorsi non erano stati conteggiati sul laboratorio di Brescia». Il totale dei decessi in Italia è 233.

«Le analisi che stiamo conducendo su pazienti deceduti mostrano che l'età media supera gli 81 anni, sono prevalentemente maschi, prevalentemente portatori di più patologie. Più dell'80% ha più di 2 patologie, il 60% ne ha più di 3. Solo il 2% non ha nessuna patologia. Sono soprattutto 80enni e 90enni, le figure più fragili», spiega il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro.