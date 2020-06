Altri 23 morti in Italia per coronavirus. Le vittime, dall'inizio dell'emergenza, sono 34.767. I nuovi casi sono 142, per un totale di 240.578 dall'inizio della crisi. In Lombardia il 43,6% dei nuovi casi, segue poi la Campania con 24 casi legato al focolaio di Mondragone.

Vengono segnalati altri 1.052 guariti che portano la cifra complessiva a 190.248. In 11 regioni non sono stati registrati decessi, mentre 7 regioni non hanno indicato nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore. Sono 11, inoltre, le regioni prive di pazienti ricoverati in terapia intensiva.