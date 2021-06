NAPOLI. Sono 131 i nuovi casi di contagio registrati nelle ultime 24 ore in Campania, a fronte di 9.212 tamponi molecolari processati. È quanto si legge nella nota dell’unità di crisi della Regione Campania.Dei nuovi positivi, i sintomatici sono 52. I tamponi molecolari processati sono 5.518.Sono 8 i deceduti, di cui 4 nelle ultime 48 ore e 4 deceduti in precedenza, ma registrati ieri. Sono 23 i posti letto occupati in terapia intensiva (656 il totale dei posti disponibili); 334 i posti letto di degenza occupati (3.160 il totale dei disponibili).