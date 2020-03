POZZUOLI. A darne notizia poco fa è lo stesso primo cittadino Vincenzo Figliolia: abbiamo un altro caso. In totale sarebbero quindi ventuno i casi registrati nella città flegrea, di cui sedici accertati: due sono in ospedale, quattordici in isolamento domiciliare. Il sindaco chiede poi nuovamente massima attenzione da parte dei cittadini: «Bisogna attenersi senza alcuna eccezione atutte le disposizioni messe in campo».