NAPOLI. Sono 483 i nuovi casi di Covid-19 in Campania, 73 in meno rispetto al dato di martedì, dall’analisi, però, di 14.070 tamponi molecolari, cui se ne aggiungono 4.519 antigenici, che fanno segnare un incremento di 2.320 unità. Dei casi registrati, 147 sono sintomatici ovvero 28 in più del giorno precedente. La percentuale tra test e positivi è del 3,43 per cento rispetto al 3,48 precedente. Nel bollettino dell’Unità di crisi sono inseriti otto nuovi decessi, 29 in meno di martedì, di cui sette nelle ultime 48 ore. Il totale delle vittime del Covid-19 dall’inizio della pandemia è di 7.147. Sono 1.301, invece, i nuovi guariti, 81 in più rispetto al giorno prima per un totale di 340.515. I pazienti colpiti da Covid ricoverati in terapia intensiva, su 656 posti disponibili tra Covid e non, sono 81, dato invariato rispetto a martedì. I posti letto di degenza occupati, su 3.160 disponibili, sono 833, 28 in meno rispetto al giorno prima.

I DATI PER PROVINCE E CAPOLUOGHI CAMPANI. Intanto, la provincia più colpita è sempre quella di Napoli con 292 nuovi casi, di cui 110 nel capoluogo. A seguire ci sono quelle di Salerno con 80, e 12 nel capoluogo; Terra di Lavoro, con 69 e due a Caserta; l’Irpinia, con 22 e due ad Avellino; infine, 17 nel Sannio di cui due a Benevento. LA SITUAZIONE IN ITALIA. Intanto, resta in discesa della curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 3.937, contro i 3.224 di martedì ma anchede i 5.506 di mercoledì scorso: l’andamento del calo è di circa il 30 per cento. I tamponi sono 260.962, 8mila più del giorno precedente, con il tasso di positività in lieve aumento all’1,5 per cento rispetto al precedente 1,3. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I decessi sono 121 contro i 166 di martedì, per un totale di 125.622 vittime da inizio epidemia. Sempre in netto calo i ricoveri: le terapie intensive sono 45 in meno con 39 ingressi del giorno, il dato più basso dallo scorso dicembre, e sono ora 1.278. Giù anche i ricoveri ordinari, che calano di 439 unità e scendono a 8.118. In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.201.827, i dimessi ed i guariti sono invece 3.816.176. La regione con più casi nuovi è la Lombardia (+666), seguita da Campania (+483); Sicilia (+375); Piemonte (+350) e Lazio (+318).

CORONAVIRUS NEL MONDO. Infine, secondo Johns Hopkins University, la pandemia da Covid-19, dal suo inizio, ha provocato a livello mondiale 167.638.686 contagi e 3.485.787 morti. A livello di singoli paesi, gli Stati Uniti restano di gran lunga la nazione più colpita anche se al momento il focolaio mondiale è senz’altro l’India.