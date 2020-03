È stato completato lo sbarco di tutti i passeggeri e membri dell'equipaggio ancora a bordo della Diamond Princess a Yokohama in Giappone. Un gruppo di 69 passeggeri indonesiani hanno fatto ritorno in patria con un aereo charter e saranno tenuti in osservazione nei pressi di Jakarta. Altri saranno trasferiti su disposizione del ministero della Salute giapponese in strutture ospedaliere per una quarantena precauzionale. Per ultimo è sbarcato anche il comandante italiano della nave, Gennaro Arma di Sant'Agnello, sulla Penisola Sorrentina.

Il capitano «è stato l'ultimo a lasciare la Diamond Princess, per noi è un eroe». Lo ha scritto su twitter la società armatrice della nave da crociera che per due settimane era stata in quarantena nel porto giapponese di Yokohama. «Ringraziamo lui e il nostro team eccezionale a bordo - continua la Princess Cruises - Offriamo la nostra sincera gratitudine a tutte le agenzie in Giappone e nel mondo che hanno lavorato con noi per sostenere i nostri ospiti e l'equipaggio in questo momento eccezionale».

«Il giudizio della compagnia fa molto piacere, ma non dite che è un eroe. Gennaro è un uomo di mare ed ha fatto quello che i capitani devono fare: essere a capo, guidare e prendere decisioni». Così la moglie Mariana.