ROMA. Terza vittima del Coronavirus in Italia: è una paziente oncologica morta all’ospedale di Crema: si tratta di Angela Denti Tarzia, 68 anni, originaria di Bagnolo Cremasco, vedova e con tre figli. Un altro decesso, quindi, dopo quelli di Adriano Trevisan, 78 anni, in Veneto, è Giovanna Carminati, 77 anni, in condizioni fisiche già debilitate, a Castelpusterlengo. Ma l’epidemia accelera in Italia: sono 149 i casi, esclusi i tre morti. L’Italia è ora la terza nazionale al mondo dopo Cina e Sud Corea. Stop a scuole, università, messe, pub, discoteche alNord. Le aziende pensano allo smart working per far lavorare da casa i dipendenti. Il tutto mentre il premier Giuseppe Conte si dice sorpreso dall’esplosione dei casi, ma la linea della massima precauzione ha pagato, anche se sembrerebbe di no. Non bisogna affidarsi al panico, ma seguire le indicazioni delle autorità».ROMA. Terza vittima del Coronavirus in Italia: è una paziente oncologica morta all’ospedale di Crema: si tratta di Angela Denti Tarzia, 68 anni, originaria di Bagnolo Cremasco, vedova e con tre figli. Un altro decesso, quindi, dopo quelli di Adriano Trevisan, 78 anni, in Veneto, è Giovanna Carminati, 77 anni, in condizioni fisiche già debilitate, a Castelpusterlengo. Ma l’epidemia accelera in Italia: sono 149 i casi, esclusi i tre morti. L’Italia è ora la terza nazionale al mondo dopo Cina e Sud Corea. Stop a scuole, università, messe, pub, discoteche alNord. Le aziende pensano allo smart working per far lavorare da casa i dipendenti. Il tutto mentre il premier Giuseppe Conte si dice sorpreso dall’esplosione dei casi, ma la linea della massima precauzione ha pagato, anche se sembrerebbe di no. Non bisogna affidarsi al panico, ma seguire le indicazioni delle autorità».