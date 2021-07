NAPOLI. Non se le mandano a dire il leader della Lega Matteo Salvini e il governatore della Campania Vincenzo De Luca. La zuffa spresso corre sui social, ieri, invece, si è consumata a colpi di dichiarazioni ai giornalisti per due eventi che si sono tenuti in Campania. Stavolta ad attaccare è il politico milanese: «La Campania è l’unica regione d’Italia con l’obbligo di mascherina anche all’aperto ed è una follia», dice durante un comizio a Battipaglia. «Lasciatemi dire che è una follia - ha aggiunto - per gli anziani, per i lavoratori, per i commercianti, per le mamme, per gli studenti.