Nelle ultime ore, dopo la chiusura dei collegamenti con la Sicilia, la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli conferma che il governo potrebbe approvare misure molto più restrittive. Sottolinea così la ministra: «Potremmo studiare ulteriori restrizioni». La ministra assicura che gli autotrasportatori continueranno a garantire i servizi essenziali: «La categoria della logistica è determinata a stare al servizio del Paese, con una serie di garanzie sanitarie che il governo fornisce. Ho promesso a chi lavora sulla strada e sui treni che una volta finita li abbraccio tutti». Parlando quindi di quelle attività che ancora potrebbero essere bloccate, De Micheli prosegue: «Abbiamo già ridotto all’osso il trasporto ferroviario, ma non escludo qualche corsa in meno. Il trasporto aereo è al minimo indispensabile. Si registra anche un crollo di passaggi sulle autostrade. Ma se non basta prenderemo altri provvedimenti».