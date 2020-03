"Lunedì è cambiato il clima. E secondo me con 8 giorni di vera 'clausura' potremmo farcela". Ha gli occhi puntati sullo scenario più ottimistico l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. E non si stanca di ripeterlo: "Restare a casa", l'unica arma che può veramente contribuire a rallentare il contagio da nuovo coronavirus. "La si chiami pure clausura. E' un messaggio forte - dice Gallera all'AdnKronos Salute - Ma visto che si parla di 15 giorni" come finestra necessaria per ottenere un effetto sull'impatto della Covid-19, "se restiamo totalmente a casa altri 8 giorni potremmo farcela a superare questa fase critica".