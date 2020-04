Doveva laurearsi in Agraria, la data era fissata per il 3 aprile, poi il dramma, la malattia, il virus, la fine. Il giovane 29enne non ce l’ha fatta: è morto per una polmonite interstiziale causata dal coronavirus all'ospedale Cisanello della città toscana. Ad annunciare la sua morte l'Associazione Studenti Camerunensi di Pisa: si è spento nella notte tra il 22 e il 23 marzo durante una crisi improvvisa. Il rettore dell'ateneo pisano ha deciso comunque di conferirgli la laura post mortem.