NAPOLI. Aumentano i tamponi, due volte e mezzo quelli registrati lunedì, e corrispondentemente anche i contagi da Covid in Campania. Sono 130.428 i test effettuati tra molecolari e antigenici, rispetto ai 53.819 del giorno prima, con 21.670 positivi complessivi in confronto ai 9.370 precedenti. Il tasso di positività passa dal 17,41 al 16,61 per cento. Purtroppo resta ancora alto il numero dei decessi: altri 38, di cui 25 nelle ultime 48 ore.