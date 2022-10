NAPOLI. Sono 1.846 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania, su un totale di 10.956 test effettuati nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal quotidiano bollettino emesso dalla Regione Campania. Un solo deceduto nelle ultime 24 ore, mentre a livello di ospedalizzazioni, risultano occupati 263 letti in degenza e 5 in terapia intensiva.