NAPOLI. Il tasso di positività che crolla nuovamente sotto il 2%, un traguardo che mancava da tempo; i ricoveri che continuano a diminuire in maniera costante, anche se meno decisa dei giorni scorsi; il numero dei decessi che torna ad aumentare, segno che il Covid non è ancora definitivamente sconfitto. Sono i principali dati che fotografano l’andamento della pandemia di Covid-19 in Campania nelle ultime 24 ore. Ma vediamo nei dettagli qual è la situazione attuale.

I CONTAGI. Sono appena 136 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore all’interno della regione, 56 in più rispetto al dato precedente. Attenzione però: sono stati analizzati 7.310 tamponi molecolari, cui se ne aggiungono 6.980 antigenici, che fanno segnare un deciso incremento di 10.999 unità rispetto ai test che erano atti processati nel fine settimana. Dei casi registrati, 40 sono sintomatici, ovvero 16 in più del giorno precedente. La percentuale tra test e positivi crolla così all’1,86% rispetto al 3,57% che era stato registrato nelle 24 ore precedenti. Una percentuale chiaramente influenzata dal forte incremento dei tamponi. Bisogna tenere presente, tuttavia, che il tasso di positività che si registra in Campania resta sempre più del doppio di quello della media nazionale, che ieri si è fermato attorno a quota 0,6%.

TORNANO AD AUMENTARE I DECESSI. Nel bollettino dell’Unità di crisi regionale ci sono 15 nuovi decessi, 10 in più di lunedì, di cui 5 nelle ultime 48 ore e gli altri 10 morti in precedenza ma registrati ieri. Tornano dunque ad aumentare le persone che hanno perso la vita a causa del virus, il che deve indure i cittadini a non abbassare la guardia perché il virus circola ancora. Il totale delle vittime del Covid-19 dall’inizio della pandemia si porta così adesso a quota 7.357.

I RICOVERI CONTINUANO A CALARE. Le buone notizie continuo ad arrivare soprattutto dagli ospedali, che proseguono nel loro progressivo svuotamento. I pazienti colpiti da Covid ricoverati in terapia intensiva, su 656 posti disponibili tra Covid e non, sono 23, uno in meno rispetto al dato di lunedì. I posti letto di degenza occupati, su 3.160 disponibili, sono 366: rispetto al giorno prima sono 13 in meno. LA

SITUAZIONE A NAPOLI. Nella città di Napoli sono appena 10 i nuovi positivi, con 88 guariti in più, nessun nuovo ricovero né in terapia intensiva né nei reparti ordinari. Secondo il bollettino dell’Asl Napoli 1 Centro, infatti, sono in aumento di 8 unità le persone in isolamento domiciliare, mentre nelle ultime 24 ore si registrano due deceduti, di cui uno all’ospedale Cardarelli. Per quanto riguarda la situazione nei singoli ospedali, al Covid Center dell’Ospedale del Mare restano 4 le terapie intensive occupate e nessuna in subintensiva, mentre sono 12 le degenze: dati che non subiscono alcuna variazione rispetto al giorno precedente. Al Covid Center del Loreto Mare sono 14 invece i letti occupati nei reparti ordinari (- 3 rispetto a lunedì) e 7 i pazienti in terapia subintensiva (nessuna variazione). Rimangono chiusi invece il Covid Residence dell’Ospedale del Mare e il Covid Center del San Giovanni Bosco.

I DATI PER PROVINCE E CAPOLUOGHI CAMPANI. Intanto, la provincia più colpita è sempre quella di Napoli con 79 nuovi casi di cui 10 nel capoluogo. A seguire quelle di Salerno con 24; Avellino con 18, Terra di Lavoro con 9 nuovi positivi e infine Benevento con 3.