"Ad oggi la Campania ha ancora 207mila vaccini in meno rispetto alla popolazione. E' uno scandalo nazionale di cui non si parla. Ancora oggi, incredibilmente, nella regione a più alta densità abitativa d'Italia, sottraggono a 207mila cittadini campani il vaccino a cui hanno diritto".

Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, questa mattina nel corso di una visita in provincia di Caserta.

QUI IL PROBLEMA E' AVERE VACCINI

"Qui a Caserta - ha aggiunto De Luca - abbiamo una percentuale di utilizzazione dei vaccini che è la più alta della regione, oltre il 94%. Questo ci dà fiducia, ma il problema è avere vaccini".

IN ALTRE PARTI D'ITALIA NON HANNO LO STESSO RIGORE CON I POSITIVI

In Campania abbiamo un dato alto sul numero di positivi ma c'è da capire bene come vengono valutati, anche perché i positivi sono per il 99% asintomatici o paucisintomatici. Ho la sensazione che in altre parti d'Italia non adottino lo stesso rigore della Campania per valutare i positivi". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, parlando oggi a un appuntamento a Mondragone (Caserta).

MI SONO INTOSSICATO

"Mi sono intossicato sentendo che la Campania rischia la zona arancione - ha aggiunto De Luca - ma c'è un dato contraddittorio, che non quadra. Sui due dati che non possono essere manipolati, l'occupazione delle terapie intensive e il numero di morti per Covid, la Campania è ultima in Italia rispetto alla popolazione, ad esempio abbiamo la metà dei ricoveri in terapia intensiva rispetto al Veneto".

Vaccini, oggi in arrivo circa 2,5 milioni di dosi in Italia

Attesi a Pratica di Mare tre lotti distinti: oltre 2 milioni di AstraZeneca, più di 270 mila Moderna e circa 160 mila Johnson & Johnson

Sono circa 2,5 milioni le dosi di vaccini anti covid che giungeranno entro la giornata all’hub nazionale della Difesa all’interno dell’aeroporto militare di Pratica di Mare.

Si tratta, in particolare, di tre lotti distinti: oltre 2 milioni di Vaxzevria (AstraZeneca), più di 270 mila di Moderna e circa 160 mila di Janssen (Johnson & Johnson), che verranno ripartiti e poi distribuiti nei prossimi giorni alle Regioni/Province autonome.

Lo spiega una nota della struttura commissariale per l'emergenza coronavirus del generale Francesco Paolo Figliuolo.

L’approvvigionamento odierno di 2,5 milioni di dosi, chiarisce la nota, insieme a quello di 2,2 milioni di Pfizer avvenuto il 27 aprile, permetterà alle Regioni/Province autonome di consolidare il trend in crescita delle somministrazioni dall’inizio della campagna vaccinale nazionale, di cui si allega un riepilogo grafico su base settimanale.