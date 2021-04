NAPOLI. «Abbiamo in Campania una situazione di contagi superiore, ma ci sono due dati che devono confortarci: abbiamo ad oggi un numero di terapie intensive occupate di 160, cioè abbiamo la metà di terapie intensive occupate rispetto a regioni che sono magari in zona arancione. Il secondo dato che misura la gravità del problema è quello dei decessi per Covid: siamo credo a 5.400 decessi, 6 volte in meno della Lombardia, la metà dei decessi del Veneto, dell’Emilia, del Piemonte». A dirlo, nel consueto appuntamento del venerdì, è il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.