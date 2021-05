"Abbiamo una quota rilevante di cittadini che non ha dato la disponibilità a vaccinarsi. La vaccinazione non è obbligatoria, tranne che per il personale medico, quindi abbiamo un 15% di cittadini che non ha voluto vaccinarsi, quindi abbiamo centinaia di migliaia di persone esposte al contagio.

E' un primo elemento per il quale dobbiamo avere prudenza". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. "Ci stiamo avviando verso una situazione positiva e non è superfluo richiamare i nostri concittadini ad avere un atteggiamento di permanente prudenza", ha aggiunto De Luca.