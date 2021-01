Sono 10.800 i contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi, 4 gennaio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati 348 morti, che portano il totale a 75.680 dall'inizio dell'emergenza legata al covid. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 77.993 tamponi. L'indice di positività si aggira attorno al 13,8%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.579, con un calo di 4 unità.

I dati delle regioni:

LOMBARDIA - Sono 863 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 27 morti.

TOSCANA - Sono 313 i nuovi casi al coronavirus in Toscana secondo i dati diffusi oggi, 4 gennaio, nel bollettino sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale relativi all'andamento dell'epidemia in regione.

PIEMONTE - Sono 446 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 9 morti.

EMILIA ROMAGNA - Sono 1.600 i nuovi casi di coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi. Registrati inoltre altri 54 morti.

ABRUZZO - Rispetto a ieri si registrano 121 nuovi casi (di età compresa tra 1 mesi e 100 anni) di coronavirus in Abruzzo e 9 decessi. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità nel bollettino di oggi. Sono complessivamente 36074 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza.

SARDEGNA - Sono 177 i nuovi casi di covid in Sardegna, dove sono stati registrati altri 4 morti secondo il bollettino dell'Unità di crisi regionale. Sono 1.846 i tamponi in più eseguiti. I pazienti attualmente ricoverati sono 489, 16 in più di ieri, mentre resta stabile a 43 il numero di coloro che si trovano in terapia intensiva.

LAZIO - Sono 1.334 i nuovi casi da coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi. Segnalati inoltre altri 23 morti. 1.387 i guariti.

CAMPANIA - Sono 747 i nuovi contagi da Coronavirus in Campania secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 31 morti.

PUGLIA - Sono 631 i nuovi casi di coronavirus in Puglia secondo i dati contenuti nel bollettino di oggi, 4 gennaio. Da ieri sono stati registrati altri 20 morti.

VENETO - Sono 1.682 i nuovi contagi da Coronavirus in Veneto secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 50 morti. Da inizio pandemia nella Regione i positivi totali sono 266.946, mentre i morti 6.813. Il totale dei ricoverati ad oggi è di 2.706 persone (+18) mentre nelle terapie intensive sono in cura 368 persone (+3).

VALLE D'AOSTA - Sono 27 i nuovi casi di coronavirus in Valle d'Aosta secondo il bollettino di oggi. Registrato inoltre un morto.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 328 i nuovi casi di coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi. Segnalati inoltre altri 21 morti.