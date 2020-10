Sono 10.010 i nuovi casi di coronavirus in Italia. Lo rende noto il ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 55 decessi, che portano il totale a 36.427 dall'inizio dell'emergenza. Nel dettaglio:

Campania

Anche oggi in Campania superati i mille positivi al Covid-19 in 24 ore. Sono, infatti, 1.261 i contagi di cui 68 sintomatici e 1.193 asintomatici facendo salire il totale, da inizio pandemia, a 23.033. Si registrano anche 3 decessi e 148 guariti. I decessi aumentano a 499 e le persone guarite salgono a 8.180. Il totale dei tamponi eseguiti è 737.227 di cui 14.222 effettuati nella giornata di ieri. Per quanto riguarda il report dei posti letto su base regionale: quelli in terapia intensiva complessivi sono 110, di cui 67 occupati mentre per la degenza sono 820 quelli complessivi e 786 gli occupati.

Piemonte

Sono 821 oggi i nuovi casi in Piemonte, di cui 487 asintomatici, a fronte di 9.707 tamponi effettuati. Tra i positivi sono 4 le vittime, mentre è in ascesa il numero dei ricoveri ospedalieri: 658 (+63 rispetto a ieri), di cui 43 in terapia intensiva, 3 in più rispetto a ieri. Registrati inoltre 85 pazienti guariti.

Veneto

Sono 34.277 il totale dei positivi in Veneto dall'inizio dell'emergenza ad oggi, 704 in più nelle ultime 24 ore. Sale anche il numero delle persone in isolamento domiciliare, in totale 13.873, 900 in più rispetto a ieri. Sette i decessi conteggiati nell'ultima giornata.

Toscana

Si contano altri 755 casi positivi in Toscana, il 10 per cento delle persone sottoposte a controllo, e due decessi - uno in provincia di Massa Carrara e l'altro nell'area fiorentina, età media 82 anni. Salgono dunque a 8.515, più 7,7 per cento, le persone al momento ancora ammalate. Di questi solo in 359 sono comunque ricoverati in ospedale (37 in più rispetto a ieri), di cui 51 in terapia intensiva (5 in più). Gli altri si trovano in isolamento a casa, perché privi di sintomi o senza la necessità di particolari cure sanitarie. L'età media è di 44 anni circa. Nelle ultime ventiquattro ore sono stati analizzati 11.500 tamponi. I soggetti testati ieri, esclusi i tamponi di controllo, 7.525.

Emilia-Romagna

Sono 544 le nuove positività in Emilia-Romagna registrate nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati sono 13.563. Si annota inoltre un nuovo decesso: si tratta di una donna di 95 anni, in provincia di Piacenza. Dei nuovi positivi, sono 252 gli asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. L'eta' media dei nuovi positivi di oggi è 38 anni. Per quanto riguarda la situazione nelle province, i numeri più elevati si registrano in quelle di Bologna (110), Reggio Emilia (77), Piacenza (61), Modena (58), Parma (58), Rimini (56), Ferrara (45), a Forli' (34), Ravenna (23), a Cesena (11).

Puglia

Sono statiu registrati in Puglia 313 casi positivi nelle ultime 24 ore: 162 in provincia di Bari, 8 in provincia di Brindisi, 40 nella provincia BAT, 45 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 52 in provincia di Taranto, 1 provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 5 decessi: 2 in provincia di Bari, 1 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Marche

Nelle Marche nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.198 tamponi: 1191 nel percorso nuove diagnosi e 1007 nel percorso guariti. I nuovi positivi sono 115: 28 in provincia di Ascoli Piceno, 50 in provincia di Ancona, 17 in provincia di Macerata, 17 in provincia di Fermo, 2 in provincia di Pesaro Urbino e 1 fuori regione. Questi casi comprendono 21 soggetti sintomatici.

Calabria

Boom di contagi nelle ultime 24 ore in Calabria. I positivi sono cresciti di 102 unità contro i 39 di ieri. È il numero più alto registrato dall'inizio della pandemia. In primavera il numero più alto fu registrato il 27 marzo quando i contagi giornalieri furono 101. Rispetto ad allora, però, oggi sono praticamente triplicati i tamponi fatti, 2.758 contro 968.

Basilicata

La curva dei contagi in Basilicata continua a salire. Dai 1.116 tamponi processati ieri, emergono 74 nuove positività, 17 però riguardano pugliesi che hanno fatto il test in Basilicata. Nella giornata di ieri si è verificato un altro decesso e sono guarite 12 persone. I lucani attualmente positivi sono 482 e di questi 448 si trovano in isolamento domiciliare. Sono 37 i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane.