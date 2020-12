Sono 12.030 i nuovi contagi da coronavirus resi noti oggi in Italia secondo i dati contenuti nel bollettino diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 491 morti che portano il totale a 65.011 dall'inizio dell'emergenza legata alla pandemia.

CAMPANIA - Sono 1088 i nuovi casi di coronavirus in Campania secondo l'ultimo bollettino di oggi. Segnalati altri 30 morti: si tratta tuttavia di 9 decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e 21 avvenuti in precedenza ma registrati soltanto ieri.

VENETO - Sono 2.829 i nuovi contagi registrati in Veneto nelle ultime 24 ore e 26 i morti. Lo ha riferito il presidente del Veneto, Luca Zaia nel corso del punto stampa.

TOSCANA - "I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 445 su 7.132 tamponi molecolari e 496 test rapidi effettuati". È il dato del bollettino regionale sull'epidemia di coronavirus anticipato su Facebook dal presidente della regione Eugenio Giani.

ABRUZZO - Sono 192 i nuovi contagi da covid resi noti oggi in Abruzzo secondo i dati diffusi nel bollettino. Da ieri sono stati registrati altri 19 morti. Del totale odierno, 12 casi riguardano decessi dei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalla Asl.

PUGLIA - In Puglia si registrano oggi 656 nuovi contagi da Covid 19 a fronte di 4.878 test eseguiti e 24 morti. Lo rende noto il bollettino diffuso dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base dei dati forniti dal direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro.

FRIULI - Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 402 nuovi contagi da Covid-19 (il 12,03 per cento dei 3.342 tamponi eseguiti, tra cui è compresa una quota di test antigenici rapidi). I ricoveri in terapia intensiva sono 58, mentre i pazienti nei reparti di degenza ordinaria sono 660. Sono inoltre stati registrati 13 decessi da Covid-19, a cui si aggiunge una morte pregressa avvenuta in data 8 dicembre. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.