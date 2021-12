Sono 144.243 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, venerdì 31 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 155 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.224.025 tamponi con un tasso di positività all'11,78%%. Sono stati 34 gli ingressi in terapia intensiva da ieri, per un totale di 1.260, mentre sono stati 284 i ricoverati con sintomi che portano il numero complessivo a 11.150. In totale i guariti sono 5.087.297, 22.579 nelle ultime 24 ore.

I DATI DELLE REGIONI

LAZIO - Sono 8.477 i nuovi contagi da coronavirus oggi 31 dicembre nel Lazio, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 10 morti.

"Oggi nel Lazio, su 33.156 tamponi molecolari e 78.318 tamponi antigenici per un totale di 111.474 tamponi, si registrano 8.477 nuovi casi positivi (+2.634); sono 10 i decessi (+4), 1.162 i ricoverati (+35), 154 le terapie intensive (+4) e +1.077 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7,6%. I casi a roma città sono a quota 4.266", riferisce l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale Covid-19 con i direttori generali di Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù.

LOMBARDIA - Sono 41.458 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 31 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute sulla regione.

Registrati altri 37 morti che portano il totale delle vittime a 35.081 dall'inizio dell'emergenza. Gli attuali positivi sono 252.380, con un incremento di 37.226. I dimessi/guariti sono 929.903 (+ 4.195).

CAMPANIA - Sono 14.458 i nuovi contagi da coronavirus oggi 31 dicembre in Campania, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Ad annunciarlo il presidente della Regione Vincenzo De Luca, in apertura della sua diretta Facebook.

"Registriamo oggi in Campania 14.458 positivi. Il dato importante è che, di questi, 12.100 sono asintomatici", ha spiegato. Il dato dei nuovi positivi rappresenta un record assoluto per la Campania dall'inizio della pandemia ed è il quarto giorno consecutivo che nella regione si registra il "record" di positivi in un solo giorno.

I nuovi casi sono emersi dall'esame di 146.881 test. La percentuale di test risultati positivi sul totale dei testi analizzati è pari al 9,93%. Nel bollettino sono inseriti 7 nuovi decessi, 3 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 4 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri.

Ancora in aumento i ricoveri ospedalieri: sono 48 i posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti Covid (7 in più rispetto a ieri), 675 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza (14 in più rispetto al dato diffuso ieri).

SICILIA - E' boom di nuovi contagi covid in Sicilia oggi, 31 dicembre 2021, secondo i numeri del bollettino. Sono complessivamente 5.463 (anche se dalla Regione precisano che 16 si si riferiscono a giorni precedenti al 23 dicembre), su 62.437 tamponi processati, i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia. Nell'Isola gli attuali positivi salgono così a 42.582. In un solo giorno i guariti sono stati 839, mentre dei 4 decessi riportati oggi (7.502 dall'inizio dell'emergenza pandemica) solo 2 si sono verificati ieri mentre gli altri si riferiscono al 29 dicembre.

PIEMONTE - Sono 11.501 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 31 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 13 morti. I nuovi casi (di cui 9.313 dopo test antigenico) sono pari all’11,2% di 103.074 tamponi eseguiti, di cui 88.426 antigenici. Gli asintomatici sono 7.963 (69,2%).

I ricoverati in ospedale in area non critica sono 1.223 (+47 rispetto a ieri). I ricoverati in terapia intensiva sono 107 (+5 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 71.488. I tamponi diagnostici finora processati sono 11.771.621 (+103.074 rispetto a ieri), di cui 2.738.673 risultati negativi. Sono 13 i decessi di persone positive al test del Covid-19, uno di oggi, comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale diventa quindi 12.050 deceduti risultati positivi al virus.

PUGLIA - Sono 5.807 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 31 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 19 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 104.288 tamponi.

I nuovi contagi per provincia: Bari 1.990, Bat 520, Brindisi 611, Foggia 900, Lecce 1.217, Taranto 421, residenti fuori regione 130, provincia in definizione 18. Le persone attualmente positive sono 24.510. In ospedale, i pazienti covid ricoverati in area non critica sono 276. In terapia intensiva, invece, 31 persone.

VENETO - Sono 9.028 i nuovi contagi da coronavirus oggi 31 dicembre 2021 in Veneto, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si contano anche dieci decessi avvenuti negli ospedali per acuti e tre registrati negli ospedali di comunità. I casi attualmente positivi sono 93298.

Riguardo ai ricoveri, dal nuovo report della Regione Veneto emerge che il totale dei pazienti attualmente positivi in area non critica è di 1173 persone (+36 nelle ultime 24 ore) mentre 178 sono i ricoverati in terapia intensiva (-4). Dai nuovi report sull'andamento delle vaccinazioni, sono +45.869 le dosi somministrate rispetto a ieri che portano il totale a 9.110.598. Sono +4.817 le prime dosi, +2.588 i cicli completati, +38.464 le addizionali o booster.

VALLE D'AOSTA - Sono 350 i contagi da coronavirus in Valle d'Aosta oggi, 31 dicembre 2021, che portano il totale di persone colpite dal virus da inizio emergenza ad oggi a 16.191. Non si registrano morti. I positivi attuali sono 2129 di cui 2092 in isolamento domiciliare, 34 ricoverati in ospedale, tre in terapia intensiva.

Il totale dei guariti è pari a 13.574 unità, +86 rispetto a ieri. I casi attualmente testati sono complessivamente 108.850, i tamponi fino ad oggi effettuati 357.381. I decessi di persone risultate positive al Covid da inizio epidemia ad oggi in Valle d’Aosta sono 488.

CALABRIA - Sono 2.053 i contagi da coronavirus in Calabria oggi, 31 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 3 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 17.263 tamponi.

Gli altri numeri: +426 guariti, +1.624 attualmente positivi, +7 ricoverati (per un totale di 312) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 28).

TOSCANA - Sono 16.686 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 31 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Si registrano altri 9 morti. I nuovi casi, 8.789 confermati con tampone molecolare e 8.097 da test rapido antigenico, sono il 4,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 299.741 (78,5% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 28.479 tamponi molecolari e 46.497 tamponi antigenici rapidi, di questi il 22,5% è risultato positivo. Sono invece 26.102 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 64,7% è risultato positivo.

EMILIA ROMAGNA - Sono 10.167 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 31 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 9 morti. I nuovi casi sono stati rilevati su 62.045 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 16,4%.

Sono 116 i pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna (-4 rispetto a ieri); l’età media è di 62,7 anni. Sul totale, 86 (quindi il 74%) non sono vaccinati (età media 61,5 anni), mentre 30 sono vaccinati con ciclo completo (età media 66,4 anni). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.346 (+13 rispetto a ieri), età media 69,1 anni.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 2.361 i nuovi contagi da coronavirus oggi 31 dicembre maggio in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 4 morti. I nuovi casi sono stati così individuati: 1.877 su 11.301 tamponi molecolari e una percentuale di positività del 16,61%, 484 invece su 14.341 test rapidi antigenici realizzati (3,37%). Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

ABRUZZO - Sono 4.773 i nuovi contagi da coronavirus oggi 31 dicembre in Abruzzo, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 2 morti. I nuovi casi, di età compresa tra 1 e 101 anni, portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 106573.

Dei positivi odierni, 4.124 sono stati identificati esclusivamente con test antigenico rapido comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che il totale comprende anche i positivi accertati attraverso test antigenico, come disposto dalla circolare del Dipartimento regionale Sanità del 29 dicembre. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi (si tratta di una 52enne e di un 90enne della provincia di Pescara) e sale a 2640.