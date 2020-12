Sono 14.842 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi secondo i dati diffusi nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 632 morti che portano il totale a 61.240 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia. Da ieri sono stati eseguiti 149.232 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.345, con un calo di 37 unità.

VENETO - Sono 3.145 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto oggi secondo i dati diffusi nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 113 morti che portano il totale a 4.374 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia.

PUGLIA - Sono 915 i contagi da coronavirus resi noti oggi in Puglia secondi i dati contenuti nel bollettino. Da ieri sono stati registrati 23 morti: 8 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

ABRUZZO - Sono 312 i nuovi casi di coronavirus in Abruzzo secondo i dati diffusi oggi nel bollettino. Da ieri sono stati segnalati altri 5 morti. Sono complessivamente 30710 i casi positivi nella regione dall’inizio dell’emergenza.

SARDEGNA - Sono 226 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna secondo i dati diffusi nel bollettino di oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 4 morti. Le vittime sono due donne residenti nella provincia del Sud Sardegna, di 90 e 96 anni, un uomo di 76, residente nella Città Metropolitana di Cagliari, e una donna di 84 anni della provincia di Sassari.

LAZIO - Sono 1.501 i nuovi casi da coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi. Segnalati inoltre 33 morti nelle ultime 24 ore.