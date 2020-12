Sono 15.104 i nuovi contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi, 20 dicembre, secondo i dati diffusi nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri sono stati registrati altri 352 morti che portano il totale a 68.799 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia.

I dati regione per regione:

MARCHE - Sono 372 i nuovi casi da coronavirus nelle Marche secondo il bollettino di oggi. Il Servizio Sanità della Regione ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4621 tamponi: 3144 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1555 nello screening con percorso Antigenico) e 1477 nel percorso guariti. I positivi sono 372, così ripartiti: 92 in provincia di Macerata, 99 in provincia di Ancona, 88 in provincia di Pesaro-Urbino, 43 in provincia di Fermo, 33 in provincia di Ascoli Piceno e 17 da fuori regione.

TOSCANA - Sono 483 i nuovi casi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi. Si registrano 24 nuovi decessi: 12 uomini e 12 donne con un'età media di 80,3 anni.

PUGLIA - Sono 791 i contagi da coronavirus registrati oggi in Puglia secondo i dati contenuti nel bollettino diffuso dalla regione. Da ieri sono stati segnalati altri 23 morti.

EMILIA ROMAGNA - Sono 1.751 i nuovi contagi di Coronavirus in Emilia Romagna, secondo il bollettino di oggi. Si registrano altri 60 morti. Dall’inizio dell’epidemia da Covid-19 nella regione si sono registrati 155.593 casi di positività. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 11.661 tamponi. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 46,1 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 261 nuovi casi, poi Bologna (346), Reggio Emilia (235), Rimini (169), Ravenna (147), Parma (93), Piacenza (80), Ferrara (169), Cesena (129), Imola (84) e Forlì (38).

CAMPANIA - Sono 891 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall'analisi di 14.109 tamponi. La percentuale di tamponi positivi sui tamponi processati è pari al 6,3%. Dei 891 nuovi positivi, 109 sono sintomatici e 782 sono asintomatici. Il totale dei casi di Covid-19 registrati in Campania dall'inizio della pandemia è 180.568, mentre il totale dei tamponi processati è 1.908.017. Sono 11 i nuovi decessi inseriti dall'Unità di crisi della Regione Campania nel bollettino odierno.

FRIULI - Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 658 nuovi contagi su 7.137 tamponi (pari al 9,2%), di cui 989 test antigenici. I decessi sono 21, stabili i ricoverati nelle terapie intensive (55 totali), mentre i ricoveri in altri reparti sono 602 (+8). Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

LAZIO - Sono 1.213 i nuovi contagi di coronavirus nel Lazio, secondo il bollettino di oggi. Si registrano altri 21 morti. Sono stati oltre 13mila i tamponi effettuati oggi nel Lazio (-1471), secondo i dati resi noti dall'assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato durante la videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.