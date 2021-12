Sono 16.213 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 20 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid - regione per regione - nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 137 morti. I nuovi casi sono stati individuati 337.222 tamponi, il tasso di positività è al 4,8%. Sono 73 gli ingressi in terapia intensiva in 24 ore e portano il totale dei pazienti a 987. Al netto dei dimessi oggi nei reparti di rianimazione ci sono quindi 21 pazienti in più di ieri. Aumentano anche i ricoverati con sintomi che sono 375 in più di ieri per un totale di 8.101.

NUMERI COVID REGIONE PER REGIONE, IL BOLLETTINO

CAMPANIA - Sono 1.308 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo i numeri del bollettino di oggi, 20 dicembre 2021. Registrati 15 morti: 9 sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 6 in precedenza. I nuovi casi sono stati individuati su 21.153 test.

In Campania sono 31 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 439 quelli ricoverati in reparti di degenza.

LOMBARDIA - Sono 2.576 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 20 dicembre 2021, secondo i numeri covid nel bollettino della regione. Registrati altri 40 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 56.968 i tamponi effettuati, con un indice di positività del 4,5%. Negli ospedali della regione sono ricoverate 1.257 persone (+32), di cui in terapia intensiva 163 (+3).

Sono 1.045 i nuovi casi positivi in provincia di Milano, di cui 514 a Milano città. Secondo i dati diffusi dalla Regione Lombardia, a Bergamo 148, a Brescia 221, a Como 67, a Cremona 22, a Lecco 24, a Lodi 34, a Mantova 105, a Monza e Brianza 187, a Pavia 146, a Sondrio 66 e a Varese 343.

PIEMONTE - Sono 1.581 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 20 dicembre. Registrati inoltre altri 2 morti. 887 i positivi dopo test antigenico, pari al 3,2% di 49.781 tamponi eseguiti, di cui 43.669 antigenici. Dei 1.581 nuovi casi gli asintomatici sono 1.058 (66,9%). I casi sono 927 di screening, 481 contatti di caso, 173 con indagine in corso.

Il totale dei casi positivi diventa 432.866, di cui 34.445 Alessandria, 20.8908 Asti, 13.979 Biella, 61.651 Cuneo, 33.476 Novara, 230.701 Torino, 15.555 Vercelli, 15.958 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.777 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 4.416 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati non in terapia intensiva sono 762 (+69 rispetto a ieri). I ricoverati in terapia intensiva sono 62 (+3 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 25.405. I tamponi diagnostici finora processati sono 10.980.119 (+49.781 rispetto a ieri), di cui 2.613.954 risultati negativi.

VENETO - Sono 2.304 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 20 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Si registrano atri 5 morti. Gli attualmente positivi sono 61.404 (+1.243). I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 1.119 (+14), mentre le persone in terapia intensiva sono 167 (+8).

LAZIO - Sono 1.638 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 20 dicembre. Si registrano inoltre altri 14 morti, a Roma i nuovi casi sono 824. "Oggi nel Lazio su 16.751 tamponi molecolari e 18.938 tamponi antigenici per un totale di 35.689 tamponi, si registrano 1.638 nuovi casi positivi (-766), sono 14 i decessi (+1), 904 i ricoverati (+76), 119 le persone nelle terapie intensive (+2) e +893 i guariti.

TOSCANA - Sono 955 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 20 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Telegram. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 955 su 15.639 test di cui 7.561 tamponi molecolari e 8.078 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,11% (17,8% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 6.874.197.

Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,5%. I casi a Roma città sono a quota 824", riferisce l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato dopo la videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

EMILIA ROMAGNA - Sono 2.369 i contagi da coronavirus registrati oggi, 20 dicembre, in Emilia Romagna, su un totale di 21.911 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il bollettino Covid della Regione.

La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 10,8%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 101 (-2), 1.089 (+57) quelli negli altri reparti Covid. Si registrano 23 decessi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 666 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 434.656. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 43.343 (+1.680). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 42.153 (+1.625), il 97,2% del totale dei casi attivi.

SARDEGNA - Sono 259 i contagi da Covid registrati oggi, 20 dicembre, in Sardegna secondo i dati del bollettino Covid della Regione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3229 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 12 ( 1 in più di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 119 ( 3 in più di ieri).4053 sono i casi di isolamento domiciliare ( 111 in più di ieri).Non si registra alcun decesso.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 234 i nuovi contagi rilevati oggi, 20 dicembre 2021, in Friuli Venezia Giulia, secondo il bollettino con i dati Covid della Regione. Eseguiti 2.671 tamponi molecolari con una percentuale di positività dell'8,76%.

Sono inoltre 6.184 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 43 casi (0,70%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 7 persone. Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 29, mentre i pazienti presenti in altri reparti sono 295.

VALLE D'AOSTA - Sono 40 i contagi da coronavirus in Valle d'Aosta oggi, 20 dicembre 2021, secondo i numeri covid del bollettino della regione. Non si registrano morti.

I positivi attuali sono 874, di cui 851 in isolamento domiciliare, 22 in ospedale, uno in terapia intensiva. I guariti totali sono 12.956, +15 rispetto a ieri. I casi complessivamente testati sono 103.429, i tamponi fino ad oggi effettuati 329.769. I decessi di persone risultate positive al covid in Valle D’Aosta da inizio epidemia ad oggi sono 487.

CALABRIA - Sono 475 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 20 dicembre. Si registrano inoltre altri 2 morti. 4.643 i tamponi effettuati, +164 guariti, il totale dei decessi da inizio epidemia è di 1.550. Il bollettino, inoltre, registra +309 attualmente positivi, +300 in isolamento, +10 ricoverati (per un totale di 229) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 20).

PUGLIA - Sono 414 i nuovi contagi da coronavirus oggi 20 dicembre 2021 in Puglia, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 4 morti. I nuovi casi di positività sono stati rilevati su 14.744 test giornalieri. Sono 7.440 le persone attualmente positive in Puglia, 152 ricoverate in area non critica, 26 in terapia intensiva.

Da inizio emergenza, nella Regione sono stati registrati 287.569 casi totali, sono 5.213.807 i test eseguiti, 273.188 le persone guarite e 6.941 i decessi.

ABRUZZO - Sono 179 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 20 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Si registrano 3 morti. I nuovi casi (di età compresa tra 1 e 94 anni) portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 93.456. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi (di età compresa tra 59 e 83 anni, uno in provincia di Teramo e due in provincia dell’Aquila) e sale a 2.620.

Sono 132 i pazienti (invariato rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 17 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 6.863 (+30 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.389 tamponi molecolari e 7.290 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1,84 per cento.