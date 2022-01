Sono 167.206 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 26 gennaio 2022, secondo i numeri covid - regione per regione - nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 426 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 1.097.287 tamponi, il tasso di positività è al 15%.

Calano i pazienti in terapia intensiva (-26) e i ricoverati con sintomi (-36). In particolare sono 1.665 i posti occupati in rianimazione mentre nei reparti covid ci sono 20.001 persone.

Le vittime dall'inizio dell'emergenza salgono a 144.770 mentre in totale sono state contagiate 10.383.561 persone. I guariti toccano quota 7.522.210, 139.421 hanno superato il virus nelle ultime 24 ore. Ad oggi in Italia sono 2.716.581 i positivi al covid-19, 27.319 in più di ieri al netto dei guariti.

BOLLETTINO COVID, NUMERI REGIONE PER REGIONE

CAMPANIA - Sono 12.854 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 26 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. I nuovi casi sono stati individuati su 90.530 tamponi.

La percentuale di test risultati positivi sul totale dei test analizzati è pari al 14,19%. Nel bollettino odierno diffuso dall'unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 43 nuovi morti, 32 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 11 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri.

Alla luce dei 43 nuovi decessi registrati, il numero di morti per Covid in Campania dall'inizio della pandemia sale a 9.006. Negli ospedali regionali sono 102 i posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti Covid, 1.380 invece i posti letto di degenza occupati.

EMILIA ROMAGNA - Sono 19.028 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 26 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 53 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 73.278 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 25.565 molecolari e 47.713 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 25,9%.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 152 (+2 rispetto a ieri, pari al +1,3%), l’età media è di 62,2 anni. Sul totale, 90 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 62,0 anni), il 59,2%; 62 sono vaccinati con ciclo completo (età media 62,5 anni). Un dato che va rapportato al fatto che le persone over 12 vaccinate con ciclo completo in Emilia-Romagna sono quasi 3,7 milioni, circa 300mila quelle vaccinabili che ancora non lo hanno fatto: la percentuale di non vaccinati ricoverati in terapia intensiva è quindi molto più alta rispetto a chi si è vaccinato.

Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.577 (-17 rispetto a ieri, -0,7%), età media 71,1 anni. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 396.015 (+12.053). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 393.286 (+12.068), il 99,3% del totale dei casi attivi.

LAZIO - Sono 14.987 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 26 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 18 morti. A Roma segnalati 7.968 nuovi casi.

Nel complesso "su 24.122 tamponi molecolari e 75.229 tamponi antigenici per un totale di 99.351 tamponi, si registrano 14.987 nuovi casi positivi (-2.178), sono 18 i decessi (-13), 2.102 i ricoverati (+37), 205 le terapie intensive (-1) e +10.167 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15%. I casi a Roma città sono a quota 7.968. Il Lazio prima regione per somministrazione antivirale orale (molnupiravir). I dati su base settimanale inducono ad una stabilizzazione, bassa la probabilita’ di cambio di colore", dice l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

PIEMONTE - Sono 14.207 i nuovi contagi da coronavirus oggi 26 gennaio 2022 in Piemonte, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 12 morti.

I ricoverati in terapia intensiva sono 139 (-5 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.119 (+4 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 164.660. I tamponi diagnostici finora processati sono 13.902.320 (+94.497 rispetto a ieri).

VENETO - Sono 19.820 i nuovi contagi da coronavirus oggi 26 gennaio in Veneto, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Registrati altri 36 morti - considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione - che fanno salire il totale dei decessi da inizio pandemia nella regione a 13.044.

I casi attualmente positivi nella regione sono 259.558, mentre da inizio pandemia i positivi sono stati 1.083.850. Sul fronte ospedaliero si segnalano 1.854 (+24) pazienti in area medica, e 189 (-5) in terapia intensiva.

TOSCANA - Sono 10.535 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 26 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Telegram. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 10.535 su 65.769 test di cui 16.499 tamponi molecolari e 49.270 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 16,02% (73,8% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che in Toscana i vaccini attualmente somministrati sono 8.046.232.

ABRUZZO - Sono 3.551 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 26 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 12 morti. I nuovi casi, relativi a persone di età compresa tra 2 mesi e 100 anni, portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 201.342. Dei positivi odierni, 2.062 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 12 nuovi casi (di età compresa tra 75 e 96 anni, 4 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Teramo, 2 in provincia dell’Aquila, mentre 5 risalgono ai giorni scorsi e sono stati comunicati solo oggi dalla Asl) e sale a 2.777, come comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

Sono 408 pazienti (-9 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 41 (+3 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 99.704 (+3168 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 8.500 tamponi molecolari e 21.344 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 11,89%.

VALLE D'AOSTA - Sono 378 i contagi da coronavirus in Valle d'Aosta oggi, 26 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 2 morti. Il totale delle persone risultate positive al virus da inizio emergenza ad oggi sale a 27.893. I positivi attuali sono 5427, di cui 5347 in isolamento domiciliare, 74 ricoverati in ospedale, 6 in terapia intensiva.

Il totale delle persone guarite è di 21.964 unità, +392 rispetto a ieri. I casi fino ad oggi testati sono 122.962 mentre i tamponi effettuati sono 424.578. Con i due decessi segnalati oggi salgono a 502 in Valle d’Aosta le persone decedute da inizio epidemia risultate positive al Covid.

PUGLIA - Sono 8.759 i nuovi contagi da coronavirus oggi 26 gennaio in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 15 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 65.736 tamponi effettuati, sono così suddivisi per provincia: Bari: 2.717; Bat: 923; Brindisi: 802; Foggia: 1.446; Lecce: 1.618; Taranto: 1.148; Residenti fuori regione: 53; Provincia in definizione: 52.

Sono 122.990 le persone attualmente positive, 685 le ricoverate in area non critica e 61 in terapia intensiva. Dati complessivi: 570.435 casi totali; 7.448.676 tamponi eseguiti, 440.277 persone guarite e 7.168 decessi.

SARDEGNA - Sono 1.461 i nuovi contagi da coronavirus oggi 26 gennaio in Sardegna, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 10 morti. I nuovi casi sono stati individuati sulla base di 4.636 persone testate.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 29904 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 32 (+ 1 rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 327 (tre in meno rispetto a ieri ). Sono 22.577 i casi di isolamento domiciliare ( 29 in meno di ieri).

CALABRIA - Sono 1.569 i nuovi contagi da coronavirus oggi 26 gennaio in Calabria, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 10 morti, che fanno salire il totale dei decessi da inizio pandemia a 1.826. I nuovi casi sono stati individuati su 10.475 tamponi effettuati, +2.291 guariti. Il bollettino, inoltre, registra -732 attualmente positivi, -19 ricoveri (per un totale di 411) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 34).

BASILICATA - Sono 1.010 i nuovi contagi da coronavirus oggi 26 gennaio in Basilicata, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 2 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 5.720 tamponi (molecolari e antigenici). Le persone decedute, un uomo e una donna entrambi di 89 anni e vaccinati, risiedevano a Potenza e Rotonda. I lucani guariti o negativizzati sono 867. I ricoverati per Covid-19 sono 97 (+7) di cui 5 (-1) in terapia intensiva: 51 (di cui 4 in TI) nell'ospedale di Potenza; 46 (di cui 1 in TI) in quello di Matera.