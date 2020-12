Sono 16.999 i contagi da coronavirus resi noti oggi in Italia secondo il bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri morti 887 morti.

LAZIO - Sono 1.488 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 68 morti. Nel Lazio sono 90.767 i casi attualmente positivi a Covid-19 (in calo rispetto a ieri quando erano 93.818), di cui 3.036 ricoverati (ieri erano 3.109), 339 in terapia intensiva (rispetto ai 342) e 87.392 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia, i guariti sono in totale 42.344, i decessi 2.802 e il totale dei casi esaminati è pari a 135.913.

ABRUZZO - Sono 227 i nuovi contagi di covid 19 registrati oggi in Abruzzo (di età compresa tra 1 e 98 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 28, di cui 9 in provincia dell’Aquila, 12 in provincia di Pescara, 7 in provincia di Chieti. Il bilancio dei morti secondo il bollettino registra 10 nuovi casi e sale a 1013 (di età compresa tra 38 e 104 anni, 8 in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Pescara). Del totale odierno, 3 casi riguardano decessi dei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalla Asl.

TOSCANA - "I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 517 su 9.577 tamponi molecolari e 3696 test rapidi effettuati". Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sul coronavirus.

EMILIA ROMAGNA - Sono 1.453 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna, secondo i dati del bollettino di oggi. Si registrano altri 72 morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 139.800 casi di positività. I nuovi positivi sono in rapporto a un totale di 17.556 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi casi sul numero di tamponi fatti scende all’8,2%, dal 10,3% di ieri.

PUGLIA - Sono 1.332 i nuovi casi di coronavirus in Puglia secondo i dati contenuti nel bollettino di oggi, nel quale sono stati registrati 55 morti. I casi positivi sono così distribuiti: 266 in provincia di Bari, 130 in provincia di Brindisi, 289 nella provincia BAT, 314 in provincia di Foggia, 165 in provincia di Lecce, 157 in provincia di Taranto, 7 residenti fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota.

CAMPANIA - Sono 1.198 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall'analisi di 14.106 tamponi. Dei 1.198 nuovi casi, 99 risultano essere sintomatici e 1.099 asintomatici. Nel bollettino odierno dell'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 58 nuovi decessi, 29 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 29 avvenuti in precedenza ma registrati ieri.

BASILICATA - La task force regionale della Basilicata comunica che nelle ultime 24 ore sono stati processati 612 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 48 (e fra questi 46 residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Sono decedute 6 persone: 1 residente a Cancellara, 1 a Pietragalla, 2 a Potenza, 1 a Sant’Arcangelo, 1 a Tramutola.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 672 nuovi contagi (l'8,04 per cento dei 8.356 tamponi eseguiti). Sono inoltre stati registrati 33 decessi da Covid-19, a cui si aggiungono ulteriori 9 morti pregresse inserite oggi a sistema e afferenti al periodo dal 4 all'8 dicembre. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.