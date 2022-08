Sono 17.647 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 28 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 41 morti. I tamponi processati, tra antigenici e molecolari, sono 117.767, che portano il tasso di positività al 15%. In calo i ricoveri (-40) mentre si registra un aumento nelle terapie intensive (+2 per un totale di 229).

I DATI DELLE REGIONI

LOMBARDIA - Sono 2.366 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 agosto 2022 in Lombardia, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 15 morti. I nuovi casi di positività a fronte di 16.822 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 14%. In totale 42.204 vittime nella Regione da inizio pandemia. I pazienti in terapia intensiva sono 21, uno meno di ieri. Cala anche il numero dei ricoverati nei reparti Covid ordinari: oggi 673, 13 meno di 24 ore fa. Nel territorio metropolitano di Milano i contagi sono oggi 623. Seguono le province di Brescia (+361), Bergamo (+245), Monza e Brianza (+200), Varese (+196), Pavia (+162), Como (+147) e Mantova (+102). Incremento a due cifre nelle province di Lecco (+90), Cremona (+78), Lodi (+58) e Sondrio (+57).

LAZIO - Sono 1.545 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 agosto 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registra un nuovo decesso. “Oggi nel Lazio su 1.864 tamponi molecolari e 8.784 tamponi antigenici per un totale di 10.648 tamponi, si registrano 1.545 nuovi casi positivi (-118), sono 1 i decessi (-4), 610 i ricoverati (-5), 41 le terapie intensive (+1) e +6.035 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,5%. I casi a Roma città sono a quota 688” comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

TOSCANA - Sono 788 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 agosto 2022 in Toscana, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registra un nuovo decesso. Nel dettaglio, in Toscana sono 1.373.873 i casi di positività al coronavirus, 788 in più rispetto a ieri (152 confermati con tampone molecolare e 636 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,05% e raggiungono quota 1.280.801 (93,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 845 tamponi molecolari e 5.168 tamponi antigenici rapidi, di questi il 13,1% è risultato positivo. Sono invece 1.272 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 61,9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 82.440, +0,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 304 (12 in meno rispetto a ieri), di cui 6 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registra il decesso di una donna di 99 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.