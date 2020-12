Sono 18.727 i contagi da coronavirus resi noti oggi in Italia secondo i dati contenuti nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 761 morti che portano il totale a 63.387 dall'inizio dell'emergenza.

TOSCANA - Sono 657 i nuovi casi di coronavirus in Toscana resi noti oggi secondo il bollettino. Si registrano altri 50 morti. I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 657 positivi odierni è di 51 anni circa (l’11% ha meno di 20 anni, il 21% tra 20 e 39 anni, il 29% tra 40 e 59 anni, il 23% tra 60 e 79 anni, il 16% ha 80 anni o più).

PUGLIA - Sono 1.813 i nuovi contagi di Coronavirus in Puglia, secondo il bollettino di oggi. Si registrano altri 34 morti.

VENETO - Sono 3.883 i nuovi casi di coronavirus resi noti oggi in Veneto secondo i dati contenuti nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 108 morti che portano il totale a 4.659 dall'inizio dell'emergenza nella regione.

CALABRIA - Sono 158 i nuovi positivi al coronavirus registrati oggi in Calabria, per un totale complessivo di 19.333. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

VALLE D'AOSTA - Tre decessi, che portano il totale a 347, e 716 casi positivi attuali, 67 in meno rispetto a ieri, di cui 88 ricoverati in ospedale, 9 in terapia intensiva e 619 in isolamento domiciliare. Sono i numeri dell'emergenza da Covid 19 in Valle d'Aosta.

ABRUZZO - Sono 262 i nuovi contagi da coronavirus in Abruzzo resi noti oggi secondo il bollettino. Vengono segnalati 4 morti.

LAZIO - Sono 1.230 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 68 morti. "L'Rt scende a 0.67, siamo sulla strada giusta" dice l'assessore alla Sanità e all'Integrazione sanitaria della Regione Alessio D'Amato, invitando comunque a "non abbassare il livello d'attenzione". Nella Regione "i guariti sono tre volte i casi positivi" e i casi a Roma scendono "sotto i 600".

LOMBARDIA - Sono 2.938 i contagi da coronavirus resi noti oggi in Lombardia secondo i dati contenuti nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 132 morti che portano il totale a 23.581 dall'inizio dell'emergenza nella regione.