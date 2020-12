Sono 18.887 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi secondo i dati resi noti nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 564 morti che portano il totale a 60.078 dall'inizio dell'emergenza.

LAZIO - "Sono 1.632 i casi positivi (-151) oggi nel Lazio su quasi 20mila tamponi (-1.406), 14 i decessi (-18) e +886 i guariti. Calano i casi e le terapie intensive. Roma città scende al di sotto dei 900 casi". E' quanto ha reso noto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

CAMPANIA - Sono 1.552 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall'analisi di 19.313 tamponi. Nel bollettino odierno dell'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 32 morti.

LOMBARDIA - Sono 2.413 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia oggi secondo i dati resi noti nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 140 morti che portano il totale a 23.024 dall'inizio dell'emergenza.

TOSCANA - "I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 753 su 12.142 tamponi molecolari e 2.074 test rapidi effettuati". Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sul coronavirus. "Oggi è il primo giorno di zona arancione, non abbassiamo la guardia. Buona domenica, Toscana!", scrive Giani.

ARCURI - ''Se i tempi saranno rispettati penso che entro settembre potremo vaccinare fino a 60 milioni di italiani''. Lo dice il commissario straordinario all'emergenza Covid Domenico Arcuri ospite di Lucia Annunziata a 'Mezz'ora in più'. "Chi ha avuto il covid deve vaccinarsi? Chi viene contagiato, alla fine del contagio è immune per un certo periodo. E' meno urgente vaccinare chi gode di questo periodo di immunità. Saranno vaccinate anche queste persone, ma non saranno i primi e nemmeno i secondi", spiega.