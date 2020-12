Sono 21.052 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri erano 24.099) e 662 i decessi nelle ultime 24 ore (ieri erano 814). Il totale delle vittime in Italia è di 59.514. I guariti sono 23.923, calano sia i ricoveri (-1.042) che le terapie intensive (-50). Il maggior numero di morti è in Lombardia (+111), seguita dal Veneto (+108).