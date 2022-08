Sono 21.817 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 31 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 90 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati tra antigenici e molecolari, sono 167.495 tamponi con un tasso di positività al 13%. In calo i ricoveri, 336 in meno da ieri, e le terapie intensive, 13 in meno da ieri.

I DATI DALLE REGIONI

LAZIO - Sono 1.639 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 31 agosto nel Lazio, secondo i dati Covid dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 6 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.068 tamponi molecolari e 10.068 antigenici con un tasso di positività al 12,4%. I ricoverati sono 538, 20 in meno rispetto a ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 43, 2 in meno da ieri. Nelle ultime 24 ore sono guarite 8.945 persone. I casi a Roma città sono a quota 802. Nel dettaglio i contagi e i decessi nelle ultime 24 ore nelle aziende sanitarie del Lazio. Asl Roma 1: sono 278 i nuovi casi; Asl Roma 2: sono 308 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 3: sono 216 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 4: sono 81 i nuovi casi; Asl Roma 5: sono 123 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 6: sono 136 i nuovi casi e 4 i decessi.

Nelle province si registrano 497 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 208 i nuovi casi; Asl di Latina: sono 175 i nuovi casi; Asl di Rieti: sono 56 i nuovi casi; Asl di Viterbo: sono 58 i nuovi casi.

LOMBARDIA - Sono 3.137 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 31 agosto 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 6 morti per un totale di 42.231 decessi da inizio pandemia. I ricoveri ordinari negli ospedali lombardi sono 633, 26 in meno rispetto alla giornata di ieri, mentre quelli in terapia salgono a 22, uno in più di ieri.

In provincia di Milano i nuovi positivi sono 901 di cui 367 a Milano città. A Bergamo 310, a Brescia 478, a Como 168, a Cremona 110, a Lecco 108, a Lodi 80, a Mantova 117, a Monza e Brianza 270, a Pavia 187, a Sondrio 60 e a Varese 262.

SARDEGNA - Sono 446 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 31 agosto 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 10 morti nell'isola.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati, fra molecolari e antigenici, 2.999 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 7, 4 in meno di ieri, mentre i pazienti ricoverati in area medica sono 93, 8 in meno di ieri. In isolamento domiciliare 10.421 persone.

ABRUZZO - Sono 755 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 31 agosto 2022 in Abruzzo, secondo i dati Covid dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri non è stato registrato alcun decesso e il bilancio complessivo resta, quindi, fermo a 3.631 vittime. Da ieri sono guarite 687 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.370 tamponi molecolari e 3.710 test antigenici.

Al momento i positivi in Abruzzo sono 26.618, di cui 131 ricoverati in ospedale in area medica, 9 in meno di ieri. Nove le terapie intensive occupate come ieri.

Tra le province con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore L'Aquila a 216, Chieti a 173 come Pescara e 157 a Teramo.

TOSCANA - Sono 929 i nuovi contagi Covid in Toscana oggi, 31 agosto, e si registrano quattro decessi. Sono stati eseguiti 1.017 tamponi molecolari e 6.593 tamponi antigenici rapidi, di questi il 12,2% è risultato positivo. Sono invece 1.508 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 61,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 82.647, -0,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 291 (11 in meno rispetto a ieri), di cui 11 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registrano 4 nuovi decessi: un uomo e 3 donne con un'età media di 86,5 anni.

Questi i dati, accertati alle 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale, relativi all'andamento dell'epidemia in regione. L'età media dei 929 nuovi positivi odierni è di 50 anni circa (9% ha meno di 20 anni, 17% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 30% tra 60 e 79 anni, 9% ha 80 anni o più). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.283.319 (93,2% dei casi totali)

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (189 confermati con tampone molecolare e 740 da test rapido antigenico). Sono 376.301 i casi complessivi ad oggi a Firenze (217 in più rispetto a ieri), 92.378 a Prato (49 in più), 108.443 a Pistoia (74 in più), 69.021 a Massa (67 in più), 146.989 a Lucca (119 in più), 159.730 a Pisa (98 in più), 124.443 a Livorno (93 in più), 124.514 ad Arezzo (77 in più), 98.669 a Siena (68 in più), 75.573 a Grosseto (67 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 353 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 364 nella Nord Ovest, 212 nella Sud est.