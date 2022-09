Ancora in risalita, come si registra da qualche giorno, la curva epidemica in Italia. Sono 22.527 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 21.190 di ieri ma soprattutto i 17.978 di giovedi' scorso. I tamponi processati sono 165.415 (ieri 166.500 ) con un tasso di positivita' che dal 12,7% sale al 13,6%. I decessi di oggi sono 60 (ieri 46), per un totale da inizio pandemia di 176.775. Le terapie intensive scendono di 8 unita' (ieri -4) ed ora sono 138 con 9 ingressi del giorno; in calo anche i ricoveri ordinari, 66 in meno (ieri -79), per un totale di 3.350. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di casi odierni e' la Lombardia con 3.841 contagi, seguita da Veneto (+3.134), Lazio (+2.227), Piemonte (+2.221) e Campania (+1.756). Il numero totale dei casi da inizio pandemia sale a 22.241.369. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 22.835 (ieri 22.102) per un totale che sale a 21.651.859. Gli attualmente positivi sono 372 in meno (ieri -960) e diventano 412.735, di cui 409.247 in isolamento domiciliare.