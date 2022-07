Sono 23.699 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, 25 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 104 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 122.550 tamponi, il tasso di positività è al 19,3%. I ricoveri ordinari sono complessivamente 11.081 (+156 rispetto a ieri) mentre i ricoveri in terapia intensiva sono 426 (+21 rispetto a ieri) con 43 ingressi del giorno.

COVID OGGI ITALIA, BOLLETTINO REGIONE PER REGIONE

LOMBARDIA - Sono 2.331 i nuovi casi di Covid in Lombardia, a fronte di 13.057 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 17,8%. Nelle ultime 24 ore sono morte 13 persone, per un totale di 41.333 nella regione da inizio pandemia. Stabile a 48 il numero dei pazienti in terapia intensiva, mentre sale a 1.526 (+31) quello dei ricoverati nei reparti Covid ordinari.

Nel territorio metropolitano di Milano i contagi sono 711, di cui 308 nella città capoluogo. Seguono le province di Brescia con 395 nuovi casi, Monza e Brianza con 224, Bergamo con 189, Pavia con 180 e Varese con 154. Incremento a due cifre negli altri territori della Lombardia: Cremona +99, Como +88, Mantova +78, Lodi +61, Lecco +31 e Sondrio +23.

LAZIO - Sono 2.316 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 25 luglio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 16 morti. A Roma 1.323 casi. "Oggi nel Lazio, su 2.538 tamponi molecolari e 12.793 tamponi antigenici per un totale di 15.331 tamponi, si registrano 2.316 nuovi casi positivi (-2.461); sono 16 i decessi (+13), 1.126 i ricoverati (+35), 75 le terapie intensive (+4) e +6.214 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,3%. I casi a Roma città sono a quota 1.323", dice l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato.

Nel dettaglio i numeri delle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 454 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma 2: sono 381 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma 3: sono 488 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 4: sono 71 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 5: sono 216 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 6: sono 247 i nuovi casi e 1 decesso.

Nelle province si registrano 459 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 94 i nuovi casi e 4 i decessi; Asl di Latina: sono 232 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Rieti: sono 65 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Viterbo: sono 68 i nuovi casi e 1 decesso.

SARDEGNA - Sono 675 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 25 luglio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1.788 tamponi. Si registrano inoltre 4 morti: una donna di 87 anni e due uomini di 72 e 77, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; una persona residente nella provincia di Sassari.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 13 ( come ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 180 (-2). 39.825 sono i casi di isolamento domiciliare (-770).

TOSCANA - Sono 840 i nuovi contagi da coronavirus oggi 25 luglio 2022 in Toscana, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri due decessi.

Nel dettaglio, in Toscana sono 840 i nuovi casi Covid (241 confermati con tampone molecolare e 599 da test rapido antigenico) registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 1.319.209 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.213.282 (92% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 701 tamponi molecolari e 3.708 tamponi antigenici rapidi, di questi il 19,1% è risultato positivo. Sono invece 1.124 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 74,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 95.579, -0,01% rispetto a ieri. I ricoverati sono 748 (1 in meno rispetto a ieri), di cui 30 in terapia intensiva (4 in più). Oggi si registrano 2 nuovi decessi: un uomo e una donna con un'età media di 80 anni.

EMILIA ROMAGNA - Sono 3.219 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 25 luglio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Si registrano 17 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 9.576 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 4.083 molecolari e 5.493 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 33,6%.

ABRUZZO - Sono 1.091 i contagi covid in Abruzzo oggi, 25 luglio 2022, secondo numeri e dati del bollettino della regione. Si registrano 4 morti.

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 54.456 (+420 rispetto a ieri). Di questi, 275 pazienti (+9 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 9 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 414 tamponi molecolari e 2821 test antigenici.

Del totale dei casi positivi, 101312 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+105 rispetto a ieri), 141720 in provincia di Chieti (+467), 114317 in provincia di Pescara (+237), 119600 in provincia di Teramo (+228), 10282 fuori regione (+18) e 7011 (+34) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

CALABRIA - Sono 1.391 i contagi da coronavirus in Calabria oggi, 25 luglio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 1.388 guariti e 11 morti (per un totale di 2.785 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -8 attualmente positivi, +14 ricoveri (per un totale di 328) e, infine, +3 terapie intensive (per un totale di 18).