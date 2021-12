Sono 26.109 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, giovedì 16 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 123 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 718.281 tamponi con un tasso di positività al 3,6%. In terapia intensiva 101 nuovi ingressi in 24 ore, 917 in totale. Sono 29 in più i ricoverati con sintomi per un totale di 7.338 persone.

Dall'inizio dell'emergenza sono 5.308.180 i contagiati dal Covid, mentre le vittime sono 135.301. In totale i guariti sono 4.854.949, 13.704 nelle ultime 24 ore. Ad oggi in Italia sono 317.930 i positivi al Coronavirus, 12.277 in più di ieri.

I DATI DELLE REGIONI

VENETO - Sono 3.383 i nuovi contagi da Coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, giovedì 16 dicembre 2021, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 22 morti. I ricoverati in ospedale nei reparti ordinari Covid sono 1.071, mentre le terapie intensive occupate sono 159. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Treviso a 791, Vicenza 664, Venezia 605, Padova 540 e Verona a 511.

LOMBARDIA - Sono 5.304 i nuovi contagi da coronavirus oggi 16 dicembre in Lombardia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 20 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 162.728 tamponi con un rapporto positivi test del 3,2%. Dai dati diffusi dalla Regione emerge che scendono a 1.185 i ricoverati nei reparti (-4) e i malati in terapia intensiva sono 146 (+1). Il totale dei decessi da inizio pandemia sale a 34.668.

Questi i casi provincia per provincia: Milano: 2.016 di cui 811 a Milano città; Bergamo: 321; Brescia: 533; Como: 331; Cremona: 168; Lecco: 119; Lodi: 131; Mantova: 185; Monza e Brianza: 391; Pavia: 244; Sondrio: 84; Varese: 516.

LAZIO - Sono 2.652 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 16 dicembre. Registrati inoltre altri 12 morti. A Roma città i nuovi casi sono 1.164. Oggi nel Lazio "su 22.168 tamponi molecolari e 30.785 tamponi antigenici per un totale di 52.953 tamponi, si registrano 2.652 nuovi casi positivi (+765), sono 12 i decessi (+1), 805 i ricoverati (-21), 111 le terapie intensive (stabili) e +835 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 5%. I casi a Roma città sono a quota 1.164", ha sottolineato l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Il Lazio "ha il record di persone testate: superati i 5 milioni, in rapporto alla popolazione è il più alto livello in Italia di testing", ha evidenziato D'Amato.

TOSCANA - Sono 1.222 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 16 dicembre. 34.564 i test effettuati, di cui 12.617 tamponi molecolari e 21.947 test rapidi, con il tasso dei nuovi positivi a 3,54% (10,8% sulle prime diagnosi). Registrati altri 7 morti. Ieri i nuovi casi erano stati 1.036 su 34.737 test di cui 12.810 tamponi molecolari e 21.927 test rapidi, con tasso dei nuovi positivi a 2,98% (9,9% sulle prime diagnosi). Lo comunica su Telegram il presidente della Regione Eugenio Giani.

I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 291.590 (93% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 14.400, +4,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 371 (stabili rispetto a ieri), di cui 52 in terapia intensiva (4 in più). Oggi si registrano 7 nuovi decessi: 5 uomini e 2 donne con un'età media di 74,6 anni.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 371 (stabili rispetto a ieri), 52 in terapia intensiva (4 in più rispetto a ieri, più 8,3%). L'età media dei 1.222 nuovi positivi odierni è di 38 anni circa (28% ha meno di 20 anni, 24% tra 20 e 39 anni, 28% tra 40 e 59 anni, 17% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più). Le persone complessivamente guarite sono 291.590 (548 in più rispetto a ieri, più 0,2%).

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 914 i nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo i bollettino di oggi, 16 dicembre. Registrati inoltre altri 7 morti. Su 8.990 tamponi molecolari sono stati rilevati 824 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 9,17%. Sono inoltre 20.369 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 90 casi (0,44%). Anche oggi la prima fascia di contagio è quella degli under 19, con oltre il 20% dei nuovi positivi.

I decessi complessivamente ammontano a 4.105, con la seguente suddivisione territoriale: 964 a Trieste, 2.062 a Udine, 743 a Pordenone e 336 a Gorizia. A seguito di una verifica sui sistemi informativi, il totale dei decessi associati a Covid-19 è stato ridotto di un caso relativo alla Provincia di Gorizia. I totalmente guariti sono 129.017, i clinicamente guariti 331, mentre quelli in isolamento risultano essere 7.813.

EMILIA ROMAGNA - Sono 2.007 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 16 dicembre. Si registrano inoltre altri 8 morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 482.219 casi di positività, 40.113 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5%. Si registrano 8 decessi: uno a Piacenza (una donna di 88 anni), due nel modenese (entrambi uomini, rispettivamente di 80 e 94 anni), due nel ferrarese (una donna di 79 anni e un uomo di 73), uno nel ravennate (una donna di 86 anni), due in provincia di Forlì-Cesena (una donna di 85 anni e un uomo di 84). Nessun decesso nelle province di Parma, Reggio Emilia, Bologna e Rimini. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.961. Sono i dati forniti dalla Regione relativi all’andamento dell’epidemia.

PUGLIA - Sono 596 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 16 dicembre. Si registrano inoltre altri 2 morti. 24.441 i test effettuati in un giorno, 6.114 le persone attualmente positive, 126 quelle ricoverate in area non critica, 27 in terapia intensiva. Dall'inizio della pandemia, nella Regione si sono registrati 285.319 casi totali, 5.124.532 i test eseguiti, 272.273 le persone guarite e 6.932 quelle decedute.

SARDEGNA - Sono 294 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, giovedì 16 dicembre 2021, con i dati della Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 10.264 tamponi, fra molecolari e antigenici. Nessun altro morto da ieri.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 7, uno in meno di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 118, 9 in più di ieri. In isolamento domiciliare 3506 persone, 162 in più di ieri.

VALLE D'AOSTA - Sono 52 i nuovi contagi da coronavirus in Valle d'Aosta secondo il bollettino di oggi, 16 dicembre. Si registrano inoltre altri 2 morti. Il totale complessivo delle persone contagiate da virus da inizio epidemia è di 14.060. I positivi attuali sono 772 di cui 752 in isolamento domiciliare, 18 ricoverati in ospedale e 2 in terapia intensiva. Il totale dei guariti è di 12.801 unità, + 88 rispetto a ieri. I casi fino ad oggi testati sono 100.980, i tamponi effettuati complessivamente sono 322.203. Con i 2 decessi registrati oggi salgono a 487 le persone decedute in Valle d’Aosta risultate positive a virus da inizio epidemia.

BASILICATA - Sono 128 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 16 dicembre. Non si registrano invece nuovi decessi. 1.124 i tamponi molecolari effettuati. I lucani guariti o negativizzati sono 41. Di nuovo in aumento i ricoveri per Covid, sono 31 (+5): 10 a Potenza e 21, di cui 1 in terapia intensiva, a Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 1.684 (+82). Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 4.172 somministrazioni di cui oltre 3.300 sono terze dosi.

Finora 441.332 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (79,8 per cento del totale della popolazione residente in Basilicata, compresi under 12), 409.405 hanno completato il ciclo vaccinale (74 per cento) e 107.357 sono le terze dosi (19,4 per cento), per un totale di 958.094 somministrazioni effettuate.

CAMPANIA - Sono 1.770 i nuovi contagi da Coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, giovedì 16 dicembre 2021, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 8 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati procesasti 39.914 test, tra molecolari e antigenici.

In Campania sono 26 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 395 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.