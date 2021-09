Sono 3.212 i contagi da covid 19 in Italia oggi, 29 settembre 2021, secondo numeri e dati del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Registrati altri 63 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 295.452 tamponi, il tasso di positività è all'1,08%. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 3.317 (-101), mentre le persone in terapia intensiva sono 450 (-9).

DATI E NUMERI DELLE REGIONI

LAZIO - Sono 275 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 29 settembre 2021, secondo numeri e dati covid 19 nel bollettino della regione. Quattro i decessi (+1), 389 i ricoverati (+1), 60 le terapie intensive (+3) e 588 i guariti. Eseguiti 11.845 tamponi molecolari e 14.354 tamponi antigenici per un totale di 26.199 test. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'1%. I casi a Roma città sono a quota 107.

CAMPANIA - Sono 316 i contagi da coronavirus in Campania oggi, mercoledì 29 settembre 2021, secondo il bollettino della regione. Segnalati 9 morti. I nuovi casi sono stati rilevati su 17.150 tamponi.

Nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 9 nuovi decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e 7 decessi avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. In Campania sono 19 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 241 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 100 i contagi da covid 19 in Friuli Venezia Giulia oggi, 29 settembre 2021, secondo numeri e dati del bollettino. Nel dettaglio, su 5.304 tamponi molecolari sono stati rilevati 92 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'1,73%. Sono inoltre 4.507 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 8 casi (0,18%). Nella giornata odierna si registra il decesso di un uomo di 84 anni residente a Trieste. Scendono le persone ricoverate in terapia intensiva che risultano essere 6, mentre i pazienti in altri reparti sono 45, come comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute.

I totalmente guariti sono 108.810, i clinicamente guariti 52, mentre quelli in isolamento scendono a quota 925.

Per quanto riguarda il sistema sanitario regionale, è stata rilevata la positività di un infermiere dell'Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina. Infine sono stati rilevati due casi tra gli ospiti delle residenze per anziani presenti in regione nonché la positività di due operatori all'interno delle strutture stesse.

CALABRIA - Secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 139 i nuovi contagi registrati (su 3.875 tamponi effettuati), +224 guariti e 1 morto (per un totale di 1.401 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -86 attualmente positivi, -77 in isolamento, -12 ricoverati e, infine, +3 terapie intensive (per un totale di 16).

SARDEGNA - Sono 66 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 29 settembre 2021, secondo numeri e dati covid 19 nel bollettino della regione. I tamponi processati sono stati 7.872 test tra molecolari e antigenici. Cinque i morti registrati nelle ultime 24 ore: un uomo di 83 anni residente nella Città Metropolitana di Cagliari, un uomo e una donna, rispettivamente di 83 e 81 anni, residenti nella Provincia di Sassari, due pazienti residenti nella Provincia di Nuoro.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 13 (uno in meno di ieri), 135 in area medica (-5). Sono 2058, invece, i casi di isolamento domiciliare (166 in meno rispetto a ieri).

PIEMONTE - Sono 217 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 29 settembre 2021, secondo i numeri del bollettino covid della regione. Registrati 3 morti. I nuovi casi (di cui 61 dopo test antigenico), pari all’1.1% di 19.717 tamponi eseguiti, di cui 13.830 antigenici. Dei 217 contagi, gli asintomatici sono 102 (47%).

I ricoverati in terapia intensiva sono 22 (- 2 rispetto a ieri ). I ricoverati non in terapia intensiva sono 183 (-9 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.408. I tamponi diagnostici finora processati sono 7.082.060 (+19.717 rispetto a ieri), di cui 2.172.234 risultati negativi.

I pazienti guariti diventano complessivamente 367.498 (+262 rispetto a ieri).

PUGLIA - Sono 152 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 29 settembre 2021, secondo numeri e dati covid 19 nel bollettino della regione. Si registra un morto. I nuovi casi sono stati individuati su 14.230 tamponi. In provincia di Bari 77 contagi, in quella di Lecce altri 40. Le persone attualmente positive sono 2.643. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 147. In terapia intensiva, invece, 16 malati.

VALLE D'AOSTA - Nessun decesso e cinque nuovi contagi da Covid 19 in Valle d’Aosta. Il totale dei casi positivi da inizio emergenza sale, pertanto, a 12.125. I positivi attuali sono 70 di cui 68 in isolamento domiciliare e due ricoverati in ospedale. I guariti sono tre più di ieri per un totale complessivo di 11.581. I casi fino ad oggi testati sono 86.004, i tamponi effettuati 187.150. I decessi di persone risultate positive al virus da inizio emergenza ad oggi in Valle d’Aosta sono 474.

TOSCANA - Sono 248 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 29 settembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 248 su 18.342 test di cui 9.344 tamponi molecolari e 8.998 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,35% (3,6% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 5.424.299.

ABRUZZO - Sono 74 (di età compresa tra 2 e 91 anni) i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 29 settembre 2021. Non si registrano morti. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 1.798 (-33 rispetto a ieri). Sono 58 (-3 rispetto a ieri) i pazienti ricoverati in ospedale in area medica; 5 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1.732 (-33 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.997 tamponi molecolari e 4.375 test antigenici (824594). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1.00 per cento.

EMILIA ROMAGNA - Sono 258 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 29 settembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Si registrano 6 morti. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,9%.

Dei nuovi contagiati, 95 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 39,8 anni.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 136 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 395.923. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 13.984 (+116). Invariato, rispetto a ieri, il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (47); 385 quelli negli altri reparti Covid (-1). Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 6.456.690 dosi; sul totale, 3.116.620 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.