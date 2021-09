Sono 3.361 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 6 settembre 2021, secondo i dati Covid-19 - regione per regione - nel bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Da ieri, registrati altri 52 morti, che portano a 129.567 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati 134.393 i tamponi processati con un tasso positività che sale al 2,5% (ieri 2%). Attualmente sono 4.302 i pazienti ricoverati con sintomi (+86) , 570 (-2) in terapia intensiva. Sono 4.309.200 i guariti (+3.977) e 136.020 gli attualmente positivi (-682).

I dati regione per regione

LOMBARDIA - Sono 177 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 6 settembre 2021, secondo i dati Covid-19 nel bollettino della Regione. Eseguiti 12.683 tamponi, di cui è risultato positivo l’1,3%. Nelle ultime 24 ore sono morte 3 persone, che portano a 33.936 il totale dei decessi nella regione da inizio pandemia. Sale a 375, 10 più di ieri, il numero dei ricoverati nei reparti Covid ordinari; mentre calano di 2 i pazienti in terapia intensiva, oggi 56.

LAZIO - Sono 295 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 6 settembre 2021, secondo i dati Covid-19 nel bollettino della Regione. Eseguiti 4485 tamponi molecolari e 10045 test antigenici per un totale di 14530 test e un rapporto tra positivi e tamponi al 2%.

Sette i decessi (+5) compresi recuperi, 469 i ricoverati (+20), e sono 64 le persone nelle terapie intensive (+1) e 310 i guariti. I casi a Roma città sono a quota 187.

SICILIA - Sono 943 i contagi da coronavirus in Sicilia oggi, 6 settembre 2021, secondo i dati Covid-19 nel bollettino della Regione. Dieci le vittime. Sono invece 444 i pazienti dimessi o guariti. In totale, nell'isola, ci sono 28.951 positivi (489 in più rispetto a ieri) e di questi 855 sono ricoverati in regime ordinario, 120 in Terapia intensiva e 27.976 sono in isolamento domiciliare.

ABRUZZO - Sono 4 i nuovi contagi da Covid registrati oggi, 6 settembre, in Abruzzo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso e sale a 2.534 (si tratta di un 83enne della provincia di Teramo). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 74874 dimessi/guariti (+109 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi sono 2183 (-110 rispetto a ieri). Nel totale sono ricompresi anche 464 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche. Sono 83 i pazienti (invariato rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 4 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 2096 (-109 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 493 tamponi molecolari e 1307 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 0.22 per cento.

VENETO - Sono 274 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 6 settembre 2021, secondo i dati covid-19 nel bollettino della regione. Registrato un morto: il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza è 11.701. I nuovi casi sono stati individuati con 13.024 tamponi. Il tasso di positività è del 2,1%. Sono 285 (+9) i ricoveri totali per covid: sono 233 (+6) in area non critica e 52 (+3) in terapia intensiva.

EMILIA ROMAGNA - Sono 513 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 6 settembre 2021, secondo i dati covid-19 nel bollettino della regione. Si registrano 3 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 4.653 tamponi molecolari, per un totale di 5.580.607. A questi si aggiungono anche 9.359 tamponi antigenici rapidi.

La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,7%, un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni. Complessivamente, tra i nuovi positivi 218 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 215 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 36,6 anni.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 49 (-2 rispetto a ieri), 410 quelli negli altri reparti Covid (+19). Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 437 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 386.013. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 15.658 (+73 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 15.199 (+56), il 97,1% del totale dei casi attivi.

PUGLIA - Sono 122 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 6 settembre 2021, secondo i dati covid-19 del bollettino della regione. Registrati altri 2 morti da ieri. I nuovi casi sono stati individuati su 7.946 test. Spiccano 70 positivi nella provincia di Lecce. Le persone attualmente positive sono 4.297. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 228. In terapia intensiva, invece, 22 pazienti.

SARDEGNA - Sono 123 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 6 settembre in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 3 morti sull'isola: un 64enne e due donne di 83 e 98 anni, residenti nella Provincia del Sud Sardegna. Sono stati 1.862 i test processati tra molecolari e antigenici.

I pazienti ricoverati sono 235, 4 in più rispetto a ieri, 28 in terapia intensiva, uno in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento sono 6.305, 150 in meno rispetto a ieri.

TOSCANA - Sono 313 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 6 settembre 2021, secondo i dati covid-19 del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani. Registrati altri 4 morti. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 313 su 7.006 test di cui 5.212 tamponi molecolari e 1.794 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,47% (11,9% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati nella regione sono: 4.953.430.

Nel dettaglio, gli attualmente positivi sono oggi 10.788, -1,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 452 (2 in più rispetto a ieri), di cui 56 in terapia intensiva (2 in meno).

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 35 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 6 settembre in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Nelle ultime 24 ore non c'è stato alcun decesso. Sono stati processati 1.144 tamponi molecolari e 696 i test rapidi antigenici. Sono 15 le persone ricoverate in terapia intensiva e 48 quelle in altri reparti. Da inizio pandemia ci sono stati 3.805 decessi e 111.558 contagi.

PIEMONTE - Sono 99 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 6 settembre in Piemonte, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Sono stati 14.857 i tamponi processati, di cui 11.843antigenici. I ricoverati in terapia intensiva sono 21, uno in meno rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 186, 22 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.628.

CAMPANIA - Sono 192 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 6 settembre in Campania, secondo i dati covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Nelle ultime 48 ore ci sono stati 9 morti, 2 nei giorni precedenti ma registrati solo oggi. Da ieri sono stati processati 10.248 tamponi. Sono 351 i ricoverati nei reparti ordinari Covid, 28 le terapie intensive occupate.

LIGURIA - Sono 52 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 6 settembre in Liguria, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Nessun altro morto da ieri. Sono stati 1.204 i tamponi molecolari processati nelle ultime 24 ore nella Regione a cui si aggiungono 997 test antigenici rapidi. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi La Spezia a 17, Imperia a 6 e Savona a 3.