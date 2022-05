Sono 36.042 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 14 maggio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 91 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 263.747 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 13,7%. I ricoverati con sintomi sono 7.650, 257 in meno da ieri. Le terapie intensive occupate sono 340, una in meno da ieri.

I DATI DELLA REGIONE

SARDEGNA - Sono 1.134 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 14 maggio 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 2 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati, fra molecolari e antigenici, 6.073 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10, uno in meno da ieri, mentre quelli in area medica sono 241, 15 in meno da ieri. In isolamento domiciliare 24.113 persone.

LAZIO - Sono 3.394 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 14 maggio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono morte 5 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 5.362 tamponi molecolari e 19.016 antigenici per un totale di 24.378 con un tasso di positività al 13,9%. Da ieri i guariti sono stati 3.898. I ricoverati sono 809, 11 in meno da ieri, 48 le terapie intensive occupate, 3 in meno da ieri. I casi a Roma città sono a quota 1.800".

Questa la situazione nel dettaglio nelle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 673 i nuovi casi. Asl Roma 2: sono 573 i nuovi casi e 2 i decessi. Asl Roma 3: sono 554 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 4: sono 159 i nuovi casi. Asl Roma 5: sono 254 i nuovi casi. Asl Roma 6: sono 291 i nuovi casi.

Nelle province si registrano 890 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Asl di Frosinone: sono 322 i nuovi casi. Asl di Latina: sono 339 i nuovi casi. Asl di Rieti: sono 118 i nuovi casi e 2 i decessi. Asl di Viterbo: sono 111 i nuovi casi.

CALABRIA - Sono 1.084 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 14 maggio 2022 in Calabria, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 5 morti per un totale di 2.553 decessi. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 6.299 tamponi, tra molecolari e antigenici. Da ieri sono guarite 2.227 persone. In calo di 5 unità i ricoveri per un totale di 200 e, infine, una terapia intensiva occupata in più per un totale di 11.

TOSCANA - Sono 2.091 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 14 maggio 2022 in Toscana, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 4 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 14.285 tamponi, di cui 2.418 molecolari e 11.867 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 14, 64%. I ricoverati sono 432, 58 in meno rispetto a ieri, di cui 18 in terapia intensiva, uno in più da ieri. Nelle ultime 24 ore sono guarite 1.346 persone. In isolamento a casa 40.154 persone. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Firenze a 510, 128 a Prato, 134 a Pistoia e 135 a Massa-Carrara.