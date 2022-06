Sono 36.573 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 16 giugno 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 64 morti.

I tamponi processati sono 194.676 che fanno rilevare un tasso di positività pari al 18,9%. Sono 192 i ricoverati in terapia intensiva, tre in meno di ieri, mentre sono 4.303 i ricoverati con sintomi, 85 in più di ieri.

Ecco i dati dalle regioni:

TOSCANA - Sono 1.902 i nuovi contagi da coronavirus oggi 16 giugno 2022 in Toscana, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione anticipati su Telegram dal governatore Eugenio Giani. I nuovi casi di positività sono stati rilevati su 10.408 test di cui 1.467 tamponi molecolari e 8.941 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 18,27% (69,9% sulle prime diagnosi).

CALABRIA - Sono 838 i nuovi contagi da covid in Calabria secondo il bollettino di oggi, 16 giugno. Si registra inoltre un altro morto. 4.235 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, +959 guariti, il totale dei decessi nella regione sale a 2.639. Il bollettino, inoltre, registra -122 attualmente positivi, +6 ricoveri (per un totale di 141) e, infine, +3 terapie intensive (per un totale di 5).

ABRUZZO - Sono 892 i nuovi contagi da coronavirus oggi 16 giugno 2022 in Abruzzo, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 3 decessi. I nuovi casi di positività portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 414046. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi (un 78enne e una 89enne della provincia di Teramo, mentre il terzo caso è risalente ai giorni scorsi) e sale a 3356. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 393136 dimessi/guariti (+672 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 17554 (+217 rispetto a ieri). Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.