Sono 3.702 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 20 ottobre 2021, secondo i dati covid regione per regione del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Registrati altri 33 morti che portano a 131.688 il totale delle vittime da inizio emergenza. I nuovi casi sono stati individuati su 485.613 tamponi, con il tasso di positività che sale allo 0,76% (ieri 0,4%).

In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 2.464, con un aumento di 41 persone rispetto a ieri mentre resta invariato il numero i ricoverati in terapia intensiva (355) con 25 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.520.531 i guariti (+ 4.544 ) e 73.668 gli attualmente positivi (- 878).

I DATI DELLE REGIONI

LAZIO - Sono 381 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 20 ottobre. Registrati inoltre altri 4 morti. I nuovi casi a Roma città sono 144. "Su 9.970 tamponi molecolari e 18.858 tamponi antigenici per un totale di 28.828 tamponi, si registrano 381 nuovi casi positivi (+55); 4 i decessi (-6), 314 i ricoverati (+7), 48 le terapie intensive (-1) e 416 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,3%. I casi a Roma città sono a quota 144. Aumentano le somministrazioni" di vaccino "grazie al Green pass. Quando si raggiungerà il 90% degli over 12, si potrà rivedere obbligo", sottolinea l'assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria, Alessio D'Amato, al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale Covid-19 con i direttori generali di Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù.

CAMPANIA - Sono 406 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 20 ottobre. Si registra inoltre un altro morto. 23.637 i tamponi analizzati. Nella Regione sono 21 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 183 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

PIEMONTE - Sono 280 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 20 ottobre. Registrato inoltre un altro morto. 102 i casi positivi risultati dopo test antigenico, pari allo 0,5% di 53.556 tamponi eseguiti, di cui 46.980 antigenici. Dei 280 nuovi casi, gli asintomatici sono 158 (56,6%). I casi sono 130 di screening, 111 contatti di caso, 39 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa quindi 386.445, di cui 31.794 Alessandria, 18.478 Asti, 12.185 Biella, 55.705 Cuneo, 29.986 Novara, 205.800 Torino, 14.368 Vercelli, 13.752 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.592 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.785 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

EMILIA ROMAGNA - Sono 247 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 20 ottobre. Registrati inoltre altri 4 morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella Regione si sono registrati 428.483 casi di positività. 28.611 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,9%.

CALABRIA - Sono 143 i contagi da coronavirus in Calabria oggi, 20 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Si registra un morto. I nuovi contagi sono stati individuati su 4.302 tamponi. Gli altri numeri: +53 attualmente positivi, +52 in isolamento, +1 ricoverati e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 8).

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 108 i nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 20 ottobre 2021, secondo i dati Covid del bollettino della Regione. Eseguiti 4.964 tamponi molecolari con una percentuale di positività del 2,18%. Sono inoltre 15.100 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 6 casi (0,04%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; restano 7 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre sono 49 i pazienti ospedalizzati in altri reparti.

SARDEGNA - Sono 28 i nuovi contagi da coronavirus oggi 20 ottobre 2021 in Sardegna, secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. I nuovi casi di positività sulla base di 1.979 persone testate. Per un riallineamento dei dati i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, sono 29.705. Sono 11 i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva e 59 (+10) quelli ricoverati in area medica. In isolamento domiciliare ci sono 1.373 persone. Non si registrano decessi.

VALLE D’AOSTA - Nessun decesso e sei contagi da coronavirus in Valle d’Aosta oggi, 20 ottobre, secondo il bollettino con i dati Covid della Regione. Il totale delle persone colpite da virus sale pertanto a 12.261. I positivi attuali sono 101 di cui 99 in isolamento domiciliare e due ricoverati in ospedale. I guariti complessivamente sono 11.686, + 7 rispetto a ieri, i casi fino ad oggi testati sono 90.438 e i tamponi effettuati 209.382. I decessi di persone risultate positive al Covid da inizio emergenza ad oggi in Valle D’Aosta sono 474.

ABRUZZO - Sono 54 (di età compresa tra 5 e 82 anni) i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 20 ottobre 2021, secondo i dati Covid del bollettino della regione. Si registrano 2 morti. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 1.311 (+18 rispetto a ieri), nel totale sono ricompresi anche 405 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche, come comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Sono 52 i pazienti (-4 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 4 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1.255 (+22 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3.430 tamponi molecolari e 9.122 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 0.43 per cento. Del totale dei casi positivi, 20.958 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+23 rispetto a ieri), 20.852 in provincia di Chieti (+10), 19715 in provincia di Pescara (+17 per riallineamento), 19.685 in provincia di Teramo (+9), 670 fuori regione (-1) e 114 (-4) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

BASILICATA - Sono 20 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 20 ottobre 2021, secondo i dati Covid del bollettino della regione. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 645 tamponi molecolari. Non si registrano morti. I lucani guariti o negativizzati sono 31. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 22 di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 929 (-13). Per la vaccinazione, sono state effettuate 942 somministrazioni ieri. Finora 430.298 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (77,8 per cento del totale della popolazione residente) mentre 391.529 hanno completato il ciclo vaccinale (70,8 per cento), per un totale di 821.827 somministrazioni effettuate.

PUGLIA - Sono 147 i nuovi contagi da coronavirus oggi 20 ottobre 2021 in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 2 morti. Sono 22.606 i test giornalieri effettuati e 2.018 le persone attualmente positive, 131 ricoverate in area non critica e 17 in terapia intensiva. Da inizio emergenza registrati 270.749 casi totali ed eseguiti 3.972.279 test. Complessivamente sono 261.910 le persone guarite in Puglia e 6.821 quelle decedute.

TOSCANA - Sono 224 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 20 ottobre 2021, secondo i dati Covid del bollettino della Regione. Si registrano 2 nuovi decessi: 2 uomini, con un'età media di 93 anni (1 a Pistoia e l'altro a Massa Carrara). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 274.029 (95,7% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 5.124, -1,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 233 (2 in più rispetto a ieri), di cui 22 in terapia intensiva (1 in meno). L'età media dei 224 nuovi positivi odierni è di 47 anni circa (23% ha meno di 20 anni, 14% tra 20 e 39 anni, 27% tra 40 e 59 anni, 23% tra 60 e 79 anni, 13% ha 80 anni o più). Alle 12.00 di oggi sono state effettuate complessivamente 5.717.578 vaccinazioni, 14.556 in più rispetto a ieri (+0,3%).