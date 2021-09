Sono 3.804 i contagi da Covid 19 in Italia oggi, 30 settembre 2021, secondo numeri e dati del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Registrati altri 51 morti. Da ieri sono stati 308.836 i tamponi con un tasso positività all'1,23%. Sono 440 le terapie intensive occupate, 10 in meno da ieri. Da ieri 5.714 guariti, 4.447.126 da inizio pandemia.

DATI DELLE REGIONI

CAMPANIA - Sono 335 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 30 settembre. Registrati inoltre altri 6 morti: 5 decessi sono avvenuti nelle ultime 48 ore, mentre uno è avvenuto in precedenza. 17.093 i tamponi effettuati. Nella Regione Campania sono 21 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 224 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

LAZIO - Sono 334 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 30 settembre. Registrati inoltre altri 6 morti. I nuovi casi a Roma sono 182. "Su 11.499 tamponi molecolari e 11.191 tamponi antigenici per un totale di 22.690 tamponi, si registrano 334 nuovi casi positivi (+59), in calo rispetto a giovedì 23 settembre (-38); 6 i decessi (+2), 382 i ricoverati (-7), 59 le terapie intensive (-1) e 375 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'1,4%. I casi a Roma città sono a quota 182. Rt e incidenza rimangono stabili. Bassa la pressione sulla rete ospedaliera". Lo riferisce l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, nel bollettino Covid quotidiano.

SARDEGNA - Sono 52 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 30 settembre. Registrato inoltre un altro morto: si tratta di una donna di 67 anni della provincia Sud Sardegna, 2.272 le persone testate e 5.840 test processati, tra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 (3 in meno rispetto a ieri), 127 in area medica (-8), i casi di isolamento domiciliare sono 2016 (42 in meno rispetto a ieri).

VENETO - Sono 472 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 30 settembre 2021, secondo i numeri del bollettino della regione. Si registrano altri 2 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 45.630 tamponi, il tasso di positività si aggira attorno all'1%. I pazienti covid ricoverati sono 279 (-12 rispetto a ieri). Nel dettaglio, 229 sono in area non critica e 50 sono in terapia intensiva.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 110 i nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 30 settembre. Registrati inoltre altri due morti: si tratta di una donna di 85 anni di Trieste deceduta in ospedale e una donna di 92 anni di Rive D'Arcano deceduta in ospedale. 4.640 i tamponi molecolari effettuati, con una percentuale di positività del 2,31%. Sono inoltre 5.995 i test rapidi antigenici realizzati (0,05%). 7 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 42. I decessi complessivamente ammontano a 3.821.

BASILICATA - Sono 69 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 30 settembre. Zero, invece, i morti registrati nelle ultime 24 ore. 1.012 il totale dei tamponi molecolari effettuati. I lucani guariti o negativizzati sono 29. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 37 (-2) di cui 2 in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 1.239 (+39).

Per la vaccinazione, sono state effettuate 1.472 somministrazioni ieri. Finora 420.902 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (76,1 per cento) mentre 376.588 hanno completato il ciclo vaccinale (68,1 per cento), per un totale di 797.490 somministrazioni effettuate

TOSCANA - Sono 323 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 30 settembre. Si registrano inoltre altri 7 morti. 19.905 i test effettuati, di cui 9.306 tamponi molecolari e 10.599 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,62% (3,9% sulle prime diagnosi). I vaccini attualmente somministrati sono 5.442.620.

PUGLIA - Sono 119 i contagi da covid 19 in Puglia oggi, 30 settembre 2021, secondo numeri e dati del bollettino della regione. Registrati altri 5 morti. I nuovi casi sono stati rilevati su 13.747 tamponi. In provincia di Bari 29 positivi, in quella di Taranto sono 24. Le persone attualmente positive sono 2.593. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 144. In terapia intensiva, invece, 16 malati.

CALABRIA - Sono 154 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 30 settembre in Calabria, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri i morti sono stati 4 che portano il numero complessivo di decessi a 1.405. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 3.583 tamponi. Da ieri i guariti sono stati 261. Sedici le terapie intensive occupate come ieri.

LOMBARDIA - Sono 401 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 30 settembre in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri i morti sono stati 4. I nuovi casi sono lo 0,6% dei tamponi processati.

In terapia intensiva ci sono 57 persone, una in meno di ieri. I ricoverati sono 380, 4 in meno di ieri. I nuovi casi in provincia di Milano sono 135, di cui 60 a Milano città. A Brescia ci sono 54 casi, a Varese sono 47.