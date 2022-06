Sono 39.474 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 14 giugno 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 73 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 228.559 tamponi con un tasso di positività al 17,3% contro il 13,9% di ieri. In calo ricoveri con sintomi, undici in meno da ieri per un totale di 4.199 e terapie intensive occupate, 10 in meno da ieri, pari a 183.

I DATI DALLE REGIONI

LAZIO - Sono 4.939 i contagi registrati oggi, 14 giugno, nel Lazio secondo il bollettino con i dati Covid della Regione. I casi a Roma città sono a quota 2.954. Nello specifico "oggi nel Lazio, su 4.902 tamponi molecolari e 22.201 tamponi antigenici, per un totale di 27.103 tamponi, si registrano 4.939 nuovi casi positivi (+3.239); sono 6 i decessi (+2), 467 i ricoverati (-5), 29 le terapie intensive (stabili) e +3.030 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 18,2%".

Nel dettaglio i numeri delle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 1.043 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma 2: sono 1.206 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 3: sono 705 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 4: sono 179 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 5: sono 401 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 6: sono 458 i nuovi casi e 1 decesso.

Nelle province si registrano 947 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 255 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Latina: sono 420 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Rieti: sono 97 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Viterbo: sono 175 i nuovi casi e 0 i decessi.

LOMBARDIA - Sono 6.204 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 14 giugno 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 15 morti, portando così a 40.691 il totale di vittime da inizio pandemia.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 37.794 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un rapporto test-positivi che balza al 16,4%. Calano i ricoveri in terapia intensiva: 20, uno in meno da ieri, mentre aumentano quelli nei reparti ordinari a 474, 29 in più da ieri.

Sono 2.268 i positivi al Covid registrati nella provincia di Milano nelle ultime 24 ore di cui 1.009 a Milano città. Lo rende noto Regione Lombardia. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 397 nuovi casi, a Brescia 682, a Como 366, a Cremona 142, a Lecco: 235, a Lodi 91, a Mantova 216, a Monza 681, a Pavia 316, a Sondrio: 66 e a Varese 527.

PIEMONTE - Sono 1.992 di cui 1.911 a test antigenico, i nuovi positivi al Covid in Piemonte. Lo rileva la Regione. I tamponi effettuati sono 15.582 di cui 13.615test antigenici, il rapporto positivi tamponi si attesta all’9,3%. I ricoveri ordinari sono 219 (- 20rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 10, due in più rispetto a ieri. Nessun decesso è segnalato di paziente con diagnosi di Covid.

SARDEGNA - Sono 1.740 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 giugno 2022 in Sardegna, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 3 decessi.

''In Sardegna si registrano oggi 1740 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 1623 diagnosticati da antigenico) - comunica la Regione - Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6410 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 (-1). I pazienti ricoverati in area medica sono 105 (+4). 11659 sono i casi di isolamento domiciliare (+577). Si registrano 3 decessi: una donna di 91 anni e un uomo di 92, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; un uomo di 84 anni residente nella provincia di Sassari''.

ABRUZZO - Sono 920 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 14 giugno, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 2 morti.

Rispetto a ieri, segnalati altri 615 guariti. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 17.345 (+303 rispetto a ieri). Di questi, 126 pazienti (-3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.671 tamponi molecolari e 4.532 test antigenici.

Del totale dei casi positivi, 85.754 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+225 rispetto a ieri), 117.730 in provincia di Chieti (+273), 95.405 in provincia di Pescara (+191), 101.557 in provincia di Teramo (+199), 8.045 fuori regione (+16) e 3971 (+16) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

EMILIA ROMAGNA - Sono 1.737 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 14 giugno 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 5 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 11.332 tamponi, tra molecolari e antigenici con un tasso di positività al 15,3%. Da ieri sono guarite 1.147 persone. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 25, 4 in meno rispetto a ieri. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 681, uno in più rispetto a ieri.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 461 nuovi casi, seguita da Modena a 276, Ravenna a 206 e Rimini a 191; poi Cesena a 118, Parma a 93, Piacenza a 89; quindi Forlì a 82, il Circondario Imolese a 79, Reggio Emilia a 77; infine Ferrara, con 65 nuovi casi. In isolamento a casa 18.207 persone.

TOSCANA - Sono 2.181 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 giugno in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 2 morti. I nuovi casi, 305 confermati con tampone molecolare e 1.876 da test rapido antigenico, registrati nelle ultime 24 ore, portano il totale a 1.166.162 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus e sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.131.085 (97% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 1.587 tamponi molecolari e 10.347 tamponi antigenici rapidi, di questi il 18,3% è risultato positivo. Sono invece 3.229 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 67,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 24.947, +2,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 229 (10 in più rispetto a ieri), di cui 13 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 2 nuovi decessi: un uomo e una donna con un'età media di 81 anni.

CALABRIA - Sono 1.019 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 giugno 2022 in Calabria, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 2 decessi. I nuovi contagi sono stati rilevati su 5.036 tamponi effettuati, sono +951 i guariti. In totale 2.637 decessi da inizio emergenza. Il bollettino, inoltre, registra +66 attualmente positivi, +3 ricoveri (per un totale di 157) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 2).