Sono 42.081 i nuovi contagi da coronavirus oggi 20 febbraio 2022 in Italia, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano altri 141 morti. In totale le vittime salgono a 152.989 mentre i casi totali sono 12.469.975.

NUMERI COVID, BOLLETTINO REGIONE PER REGIONE

LAZIO - Sono 4.917 i nuovi contagi da coronavirus oggi 20 febbraio 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 11 decessi. A Roma 2.120 casi di positività.

“Oggi nel Lazio su 10.193 tamponi molecolari e 35.388 tamponi antigenici per un totale di 45.581 tamponi, si registrano 4.917 nuovi casi positivi (-666), sono 11 i decessi (-7), 1.641 i ricoverati (-18), 147 le terapie intensive (-1) e +7.800 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,7%. I casi a Roma città sono a quota 2.120" riferisce l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato, nel bollettino al termine della videoconferenza della task-force regionale Covid-19 con i direttori generali di Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù.

CAMPANIA - Sono 4.743 i nuovi contagi da coronavirus oggi 20 febbraio 2022 in Campania, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 2 decessi.

I nuovi casi di positività sono emersi dall'analisi di 38.357 test. Ancora in calo i ricoveri: negli ospedali della Regione sono ricoverati 55 pazienti Covid in terapia intensiva e 971 pazienti Covid in reparti di degenza.

SARDEGNA - Sono 976 i nuovi contagi da coronavirus oggi 20 febbraio 2022 in Sardegna, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 6 decessi.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 9444 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 26 (-2). I pazienti ricoverati in area medica sono 369 (-2). Sono 35.776 i casi di isolamento domiciliare (+3). Si registrano 6 decessi: 1 donna di 92 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna; 2 donne di 86 e una di 93 anni e 2 uomini di 85 e 89 anni, tutti residenti nella provincia di Sassari.

PUGLIA - Sono 3.541 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 20 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 7 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 27.723 tamponi. I nuovi casi per provincia - Provincia di Bari: 986; Provincia di Bat: 197; Provincia di Brindisi: 306; Provincia di Foggia: 575; Provincia di Lecce: 994; Provincia di Taranto: 456; Residenti fuori regione: 20; Provincia in definizione: 9.

Le persone attualmente positive sono 86.582. I pazienti covid in ospedale ricoverati in area non critica sono 729. In terapia intensiva, invece, 55 persone.

EMILIA ROMAGNA - Sono 2.942 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 20 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 15 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 18.344 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 7.730 molecolari e 10.614 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 16%.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 95 (+1 rispetto a ieri, pari al +1,1%), l’età media è di 63,8 anni. Sul totale, 50 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 63,5 anni), il 52,7%; 45 sono vaccinati con ciclo completo (età media 64,1 anni). Un dato che va rapportato al fatto che le persone over 12 vaccinate con ciclo completo in Emilia-Romagna sono oltre 3,7 milioni, circa 300mila quelle vaccinabili che ancora non lo hanno fatto: la percentuale di non vaccinati ricoverati in terapia intensiva è quindi molto più alta rispetto a chi si è vaccinato.

TOSCANA - Sono 2.665 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 20 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Telegram. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 2.665 su 25.626 test di cui 9.263 tamponi molecolari e 16.363 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 10,40% (48,2% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 8.596.311 di cui 2.289.466 dosi booster.

VENETO - Sono 3.805 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 20 febbraio 2022, secondo i dati Covid del bollettino della Regione. Si registrano anche 10 morti, che portano a 13.714 il totale delle vittime negli ultimi due anni. Gli attualmente positivi nella regione sono 73.475 (-1.952), mentre negli ospedali i pazienti Covid ricoverati in area medica sono 1.190 (-5) , stabili, 103, quelli in terapia intensiva.

MARCHE - Sono 1.634 i nuovi contagi da coronavirus nelle Marche oggi, domenica 20 febbraio, secondo il bollettino con i dati Covid della Regione. Processati 5.896 tamponi, di cui 4.368 nel percorso diagnostico. Il tasso di positività è pari al 37,4%, mentre scende ancora quello di incidenza cumulativo ogni 100mila abitanti, che si attesta a 919,20 (ieri 953, 77).