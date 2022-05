Sono 43.947 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 6 maggio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 125 morti.

Sono 302.406 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati nelle ultime 24 ore che portano il tasso di positività al 14,5% (14,7% ieri). In calo i ricoveri (-220 rispetto a ieri per un totale di 9.164) e le terapie intensive (-6 da ieri per un totale di 363).

Sono 16.726.990 le persone contagiate da inizio pandemia mentre 1.146.385 sono gli attualmente positivi (-18.739). I guariti toccano la soglia di 15.416.301 (+62.978).

DATI E NUMERI COVID REGIONE PER REGIONE

LOMBARDIA - Sono 5.747 nuovi contagi da coronavirus oggi, 6 maggio, in Lombardia, a fronte di 40.895 tamponi e un tasso di positività al 14%. Ro riferisce il bollettino della Regione. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1), che sono in tutto 36, e nei reparti (-30). I deceduti nelle ultime 24 ore sono stati 29.

LAZIO - Sono 3.807 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 maggio 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid della Regione; sono 8 i morti, 1.065 i ricoverati (-50), 58 le terapie intensive (-2) e +5.378 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,8%. I casi a Roma città sono a quota 1.858.

VENETO - Sono 4.464 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 maggio in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 di Azienda Zero. Si registrano 6 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.694.104, mentre gli attualmente positivi sono 62.341. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.500. Negli ospedali veneti sono ricoverate 534 persone in area medica e 20 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 112. Nella giornata di ieri sono state effettuate 938 vaccinazioni anti-Covid.

PIEMONTE - Sono 2.513 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 6 maggio 2022. Lo rileva la Regione. I tamponi effettuati sono 22.593 di cui 20.189 test antigenici, il rapporto positivi tamponi si attesta al 11,1%. I ricoveri ordinari sono 705 (-30 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 18, in aumento di 1 unità rispetto a ieri. I decessi di persone con diagnosi di Covid sono 5.

TOSCANA - Sono 2.234 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 6 maggio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipato sui social dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi casi di Covid registrati in Toscana sono 2.234 su 15.567 test di cui 2.542 tamponi molecolari e 13.025 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 14,35% (69,7% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che in Toscana i vaccini somministrati sono 8.907.685.

EMILIA ROMAGNA - Sono 3.595 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 6 maggio, in Emilia-Romagna, su un totale di 18.889 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 10.055 molecolari e 8.834 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 19%. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. Si registrano 11 morti: in totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 16.703. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 32 (-2 rispetto a ieri, pari al -5,9%), l’età media è di 67,6 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.332 (+2 rispetto a ieri, +0,2%), età media 75,6 anni.

PUGLIA - Sono 3.109 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 maggio 2022 in Puglia, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 6 decessi. I nuovi casi di positività sono stati rilevati su 19.491 test giornalieri. I nuovi casi per provincia: Provincia di Bari: 1.130 - Provincia di Bat: 182 - Provincia di Brindisi: 295 - Provincia di Foggia: 374 - Provincia di Lecce: 554 - Provincia di Taranto: 540 - Residenti fuori regione: 22 - Provincia in definizione: 12. Sono 96.108 le persone attualmente positive in Puglia, 525 ricoverate in area non critica, 26 in terapia intensiva. Complessivamente, 1.086.402 casi totali nella Regione da inizio emergenza, 10.675.988 test eseguiti, 981.957 persone guarite e 8.337 decessi.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 763 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 6 maggio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 8 morti. Nel dettaglio su 3.738 tamponi molecolari sono stati rilevati 196 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,24%; sono inoltre 3.763 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 567 casi (15,07%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono 7, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano a 160, ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute.

SARDEGNA - Sono 1.264 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 maggio 2022 in Sardegna, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano 4 morti. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 (stesso dato di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 268 (-7). 26452 sono i casi di isolamento domiciliare (-325). Le persone decedute sono una donna di 84 anni e un uomo di 95, residenti in provincia di Nuoro; una donna di 75 anni e un uomo di 67, residenti rispettivamente in provincia di Oristano e nella Città Metropolitana di Cagliari.

VALLE D'AOSTA - Oggi, 6 maggio 2022, sono 86 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Valle D'Aosta, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. I guariti sono 107. Nessun paziente risulta ricoverato in terapia intensiva e non si registrano decessi che da inizio epidemia nella regione sono stati 533. Gli attuali positivi sono 1421 di cui 28 ricoverati in ospedale.

CALABRIA - Sono 1.589 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 maggio 2022 in Calabria, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 5 decessi. I nuovi contagi sono stati rilevati su 7.573 tamponi effettuati. Sono +3.414 i guariti. In totale 2.528 decessi da inizio emergenza. Il bollettino, inoltre, registra -1.830 attualmente positivi, -7 ricoveri (per un totale di 249) e, infine, -2 terapie intensive (per un totale di 12).