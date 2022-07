Sono 54.088 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 29 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 244 morti. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 83.238 tra dimessi e guariti.

I ricoverati con sintomi sono 10.768, mentre in 400 sono in terapia intensiva. Sale a 19,2% l'indice di positività, mentre sono 282.658 i tamponi processati da ieri.

I DATI DALLE REGIONI

LAZIO - Sono 3.958 i nuovi contagi da coronavirus oggi 29 luglio 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 16 decessi. “Oggi nel Lazio, su 4.259 tamponi molecolari e 20.822 tamponi antigenici per un totale di 25.081 tamponi, si registrano 3.958 nuovi casi positivi (-651), sono 16 i decessi ( = ), 1.115 i ricoverati (-12), 68 le terapie intensive (-7) e +6.469 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,7%. I casi a Roma città sono a quota 1.670" comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Nel dettaglio: nella Asl Roma 1 sono 564 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24 ore; nella Asl Roma 2 sono 540 i nuovi casi e 5 i decessi; nella Asl Roma 3 sono 566 i nuovi casi e 1 decesso; nella Asl Roma 4 sono 205 i nuovi casi e 1 decesso; nella Asl Roma 5 sono 306 i nuovi casi e 4 i decessi e nella Asl Roma 6 sono 403 i nuovi casi e 1 decesso.

Nelle province si registrano 1.374 nuovi casi: nella Asl di Frosinone 413 i nuovi casi e 1 decesso; nella Asl di Latina 658 i nuovi casi e 0 i decessi; nella Asl di Rieti sono 147 i nuovi casi e 0 i decessi e nella Asl di Viterbo sono 156 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore.

Sono 216.010 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 1.115 ricoverate, 68 in terapia intensiva e 214.827 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 1.717.614, i morti 11.735, su un totale di 1.945.359 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

SARDEGNA - Sono 1.589 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 29 luglio 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 7 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6.077 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 16, lo stesso dato di ieri. Quelli ricoverati in area medica sono 171, 3 in meno rispetto a ieri. In isolamento domiciliare 34.672 persone.

LOMBARDIA - Sono 6.847 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 29 luglio 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 46 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 39.578 con un tasso di positività del 17,3%. I ricoverati negli ospedali sono 1.503, 26 in meno di ieri, e quelli in terapia intensiva 52, 3 in più di ieri.

In provincia di Milano i nuovi positivi sono 1.850 di cui 685 a Milano città. A Bergamo 722, a Brescia 988, a Como 357, a Cremona 347, a Lecco 178, a Lodi 195, a Mantova 426, a Monza e Brianza 531, a Pavia 453, a Sondrio 108 e a Varese 488.

TOSCANA - Sono 2.711 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 29 luglio 2022 in Toscana, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 8 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.775 tamponi molecolari e 14.037 tamponi antigenici rapidi, di questi il 17,1% è risultato positivo. I ricoverati sono 717, 26 in meno rispetto a ieri, di cui 30 in terapia intensiva, 2 in più.

Tra le province con il maggior numero di nuovi contagi delle ultime 24 ore Firenze a 540 in più rispetto a ieri, Prato a 161 in più, Pistoia a 226 in più, Massa Carrara a 172 in più, Lucca a 365 in più, Pisa a 283 in più, Livorno a 365 in più, Arezzo a 208 in più, Siena a 188 in più e Grosseto a 203 in più. In isolamento domiciliare 93.580.