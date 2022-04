Sono 58.861 i contagi da coronavirus oggi, 29 aprile 2022, secondo numeri e dati covid - regione per regione - nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 133 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 381.239 tamponi, il tasso di positività è al 15,4%. I pazienti covid in ospedale, in area non critica, sono 9.942 (-134 da ieri). In terapia intensiva 371 malati (-11).

BOLLETTINO COVID ITALIA DI OGGI, NUMERI REGIONE PER REGIONE

PUGLIA - Sono 4.223 i nuovi contagi da coronavirus oggi 29 aprile in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 2 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 23.955 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 1.490; Bat: 280; Brindisi: 457; Foggia: 576; Lecce: 756; Taranto: 609; Residenti fuori regione: 38; Provincia in definizione: 17. Sono 105.118 le persone attualmente positive, 558 ricoverate in area non critica, 27 in terapia intensiva.

Dati complessivi: 1.062.351 casi totali, 10.526.882 tamponi eseguiti, 948.975 persone guarite e 8.258 decessi.

VENETO - Sono 6.121 i nuovi contagi da coronavirus oggi 29 aprile in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 di Azienda Zero. Si registrano altri 11 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.662.842, mentre gli attualmente positivi sono 73.370.

Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.449. Negli ospedali veneti sono ricoverate 634 persone in area medica e 15 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 120. Nella giornata di ieri sono state somministrate 1.601 dosi di vaccino anti-Covid.

LAZIO - Sono 5.595 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 29 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 11 morti. A Roma, segnalati 2.599 casi. Nel dettaglio, su un totale di 33.320 tamponi, "si registrano 5.595 nuovi casi positivi (-756)" di covid. "Sono 11 i decessi (-5), 1.150 i ricoverati (-8), 64 le terapie intensive (-4) e 5.676 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,7%. I casi a Roma città sono a quota 2.599", come rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Nel dettaglio i contagi e i decessi nelle ultime 24 ore nelle aziende sanitarie del Lazio. Asl Roma 1: sono 1.102 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 2: sono 731 i nuovi casi e 4 i decessi; Asl Roma 3: sono 766 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 4: sono 239 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 5: sono 454 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 6: sono 467 i nuovi casi e 1 decesso. Nelle province si registrano 1.836 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 759 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl di Latina: sono 587 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Rieti: sono 224 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Viterbo: sono 266 i nuovi casi e 0 i decessi.

TOSCANA - Sono 3.639 i nuovi contagi da coronavirus oggi 29 aprile in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19 anticipati. Si registrano altri 8 morti. I nuovi casi, 1.124 confermati con tampone molecolare e 2.515 da test rapido antigenico, portano il totale a 1.094.630 dall'inizio della pandemia da Coronavirus e sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.033.174 (94,4% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 3.804 tamponi molecolari e 18.806 tamponi antigenici rapidi, di questi il 16,1% è risultato positivo. Sono invece 4.837 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 75,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 51.614, +4,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 655 (14 in meno rispetto a ieri), di cui 21 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi si registrano 8 nuovi decessi: 7 uomini e una donna con un'età media di 78,3 anni.

ABRUZZO - Sono 2.160 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 29 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Tra i nuovi casi, 1.606 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Registrati altri 5 morti. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 56.323 (+746 rispetto a ieri). Nel totale sono ricompresi anche 5.895 casi riguardanti pazienti di cui non si hanno notizie e sui quali sono in corso verifiche.

Sono 327 pazienti (+11 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 9 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 55.987 (+736 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 4.166 tamponi molecolari e 9.904 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 15,35%.

VALLE D'AOSTA - Nessun decesso e 82 nuovi casi positivi al Covid 19 in Valle d’Aosta secondo il bollettino di oggi 29 aprile. Il totale delle persone contagiate da virus da inizio epidemia sale, così, a 34.975. I positivi attuali sono 1501, di cui 1480 in isolamento domiciliare e 21 ricoverati in ospedale.

Le persone guarite sono complessivamente 32.941, in aumento di 28 unità rispetto a ieri. I nuovi casi testati sono 56, il totale dei tamponi finora effettuati è di 508.061. Le persone decedute con diagnosi di Covid da inizio emergenza ad oggi in Valle d’Aosta sono 533.

SARDEGNA - Sono 1.686 i nuovi contagi da coronavirus oggi 29 aprile in Sardegna, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 3 morti. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.862 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 13 ( +1 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 303 ( -13 ).

Sono 28.888 i casi di isolamento domiciliare (+9). Dei 3 decessi: una donna e un uomo, entrambi di 88 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari, e una donna di 81 anni, residente nella provincia di Nuoro.

BASILICATA - In Basilicata sono 638 i nuovi casi di contagio da Covid-19, su un totale di 2.728 tamponi (molecolari e antigenici), e si registrano 4 decessi per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force coronavirus riferito alle ultime 24 ore. Le persone decedute, tutte anziane, risiedevano a Marsiconuovo, Potenza, Rotonda e Viggianello. Nella stessa giornata sono state registrate 574 guarigioni.

I ricoverati per Covid-19 sono 109 (+8) di cui nessuno in terapia intensiva: 79 nell'ospedale di Potenza; 30 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 29.426.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 942 i nuovi contagi da coronavirus oggi 29 aprile in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 4 morti. Su 4.377 tamponi molecolari sono stati rilevati 285 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 6,51%. Sono inoltre 6.305 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 657 casi (10,42%).

Le persone ricoverate in terapia intensiva si riducono a 4, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti si riducono e risultano essere 155. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute.

Per quanto riguarda l'andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella 50-59 anni (18,47%), seguita dalla 40-49 (15,82%) e 30-39 (12.95%).

CALABRIA - Sono 1.834 i nuovi contagi da coronavirus oggi 29 aprile 2022 in Calabria, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 4 decessi.

I nuovi casi di positività sono stati rilevati su 9.022 tamponi effettuati. Sono +2.840 i guariti. In totale 2.495 decessi da inizio emergenza. Il bollettino, inoltre, registra +1.010 attualmente positivi, -5 ricoveri (per un totale di 286) e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 18).