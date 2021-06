Sono 776 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia secondo il bollettino di oggi, 30 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri 24 morti. Sono 185.016 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che hanno fatto registrare un tasso di positività dello 0,4%. Secondo i dati del ministero della Salute e della Protezione Civile sulla diffusione del contagio, sono 23 in meno i pazienti in terapia intensiva con coronavirus in 24 ore per un totale di 247 pazienti ricoverati. Calano anche i ricoverati con sintomi che sono 83 in meno, per un totale di 1.593 persone presenti nei reparti ospedalieri con covid-19.

Dall'inizio dell'emergenza sono state contagiate dal coronavirus 4.259.909 persone mentre ne sono morte 127.566. I dimessi-guariti in 24 ore sono 3.135, che portano il totale delle persone che dall'inizio dell'emergenza hanno superato il virus a 4.081.902.

Sono 2.383 in meno gli attualmente positivi, ovvero le persone con covid-19 seguite dal sistema sanitario nazionale. In totale a oggi in Italia sono 50.441 le persone positive al Sars Cov2.

I dati regione per regione

LOMBARDIA - Sono 129 i nuovi contagi di coronavirus in Lombardia secondo i dati del bollettino di oggi, 30 giugno. Si registrano altri 2 morti, che portano a 33.780 il totale dei decessi nella regione dall'inizio della pandemia di covid-19. Da ieri sono stati processati 32.346 tamponi, l'indice di positività è a 0,3%. I ricoverati in ospedale in area non critica scendono a 218 (-30 da ieri), mentre i pazienti in terapia intensiva sono in tutto 51 (-1). Questi i nuovi casi per provincia: Milano: 29 di cui 16 a Milano città; Bergamo: 6; Brescia: 12; Como: 5; Cremona: 6; Lecco: 0; Lodi: 8; Mantova: 6; Monza e Brianza: 17; Pavia: 3; Sondrio: 2; Varese: 18.

PIEMONTE - Sono 30 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 30 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri non sono stati registrati morti. I nuovi casi sono pari allo 0,2% di 13.319 tamponi eseguiti, di cui 7.861 antigenici. Dei 30 positivi, gli asintomatici sono 16 (53,3%). I casi sono 10 di screening, 14 contatti di caso, 6 con indagine in corso, nessuna in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 3 in ambito scolastico e 27 tra la popolazione generale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 14, invariati rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 152 (- 10 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 668.

Nessun decesso di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, Il totale resta quindi di 11.696 deceduti.

CAMPANIA - Sono 120 i nuovi contagi da coronavirus emersi in Campania secondo il bollettino di oggi, 30 giugno. Registrati inoltre altri 5 morti: si tratta di 2 decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e 3 decessi avvenuti in precedenza, ma registrati solo ieri. 7.421 i tamponi molecolari effettuati. In Campania sono 20 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 218 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

LAZIO - Sono 51 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 30 giugno. Registrati inoltre altri 7 morti. A Roma sono 26 i nuovi positivi.

FRIULI - Sono 12 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 30 giugno, secondo i dati della Protezione Civile sulla regione. Da ieri non sono stati registrati morti, il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza di covid-19 rimane 3.789. Gli attuali positivi sono 192 (-10), mentre i dimessi/guariti sono 102.961 (+22).

PUGLIA - Sono 35 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 30 giugno. Non si registrano invece nuovi decessi. 7.213 i tamponi per l'infezione effettuati. Sono in regresso i numeri dei nuovi casi di Covid 19 a fronte tuttavia di una diminuzione dei test. L'aumento dei guariti è contenuto ma, ciò nonostante, gli attuali positivi scendono sotto quota 3.000. Calano anche i ricoverati. Così ripartiti i 35 casi positivi: 8 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 7 nella provincia Bat, 3 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione.

CALABRIA - Sono 25 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 30 giugno. Registrati inoltre altri 2 morti. 2.226 i tamponi effettuati, +209 guariti, 1.226 il totale dei decessi. Il bollettino, inoltre, registra -186 attualmente positivi, -186 in isolamento, +1 ricoverati e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 5).

ABRUZZO - Sono 35 i nuovi contagi di coronavirus in Abruzzo secondo i dati del bollettino di oggi, 30 giugno. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. Il totale dei casi di covid-19 dall’inizio dell’emergenza nella regione sale a 74.827. Il bilancio dei decessi resta fermo a 2.512. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 71.440 dimessi/guariti (+60 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 875 (-25): 25 i pazienti (invariato rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica e uno (invariato) in terapia intensiva, mentre gli altri 849 (-25) sono in isolamento domiciliare.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3.441 tamponi molecolari (1.189.243 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 1.603 test antigenici (509.042). Il tasso di positività è pari a 0,69%. Del totale dei casi positivi, 19.015 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+17 rispetto a ieri), 19.459 in provincia di Chieti (+11), 18.186 in provincia di Pescara (+4), 17.463 in provincia di Teramo (+4), 589 fuori regione (+2) e 115 (-3) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

VENETO - Sono 52 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 30 giugno, secondo i dati della Protezione Civile sulla regione. Da ieri non sono stati registrati morti, il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza di covid-19 rimane 11.615. Gli attuali positivi sono 4.575 (-33), mentre i dimessi/guariti sono 409.233 (+85).

BASILICATA - Sono 8 i nuovi contagi da coronavirus oggi 30 giugno in Basilicata, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Nessun nuovo decesso. I nuovi casi di contagio si registrano su un totale di 567 tamponi molecolari. Lo rende noto la task force regionale della Basilicata. I lucani guariti o negativizzati sono 19. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 17 (-1) di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 676 (-6). Per la vaccinazione, ieri sono state somministrate 3.886 dosi.

Finora sono 293.250 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (53,0 per cento) e 157.539 quelli che hanno ricevuto anche la seconda (28,5 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 450.789. I residenti in Basilicata sono 553.254.

SARDEGNA - Sono 17 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 30 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri non è stato registrato nessun morto. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 4.545 test. Il dato dei ricoveri ospedalieri segna 36 pazienti in area medica (+5 rispetto all’ultimo bollettino) e 3 in terapia intensiva.

Attualmente in Sardegna sono 2.277 le persone in isolamento domiciliare e 53.429 (+23) i guariti. Sul territorio, dei 57.236 casi positivi complessivamente accertati, 14.996 (+4) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.697 nel Sud Sardegna, 5.165 a Oristano, 10.965 a Nuoro, 17.399 (+13) a Sassari.

TOSCANA - Sono 37 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 30 giugno, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani sui social. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 37 su 12.924 test di cui 6.705 tamponi molecolari e 6.219 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,29% (0,8% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 3.025.612. Da ieri, registrati 4 morti.

Complessivamente, 1.696 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (150 in meno rispetto a ieri, meno 8,1%).

Sono 8.989 (415 in meno rispetto a ieri, meno 4,4%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 4.641, Nord Ovest 3.946, Sud Est 402).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 114 (12 in meno rispetto a ieri, meno 9,5%), 24 in terapia intensiva (4 in meno rispetto a ieri, meno 14,3%).

MARCHE - Sono 15 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 30 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.485 tamponi: 1.227 nel percorso nuove diagnosi (di cui 345 screening con percorso Antigenico) e 1.258 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 1,2%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 15 (2 nella provincia di Macerata, 2 nella provincia di Ancona, 2 nella provincia di Pesaro-Urbino, 2 nella provincia di Fermo, 7 nella provincia di Ascoli Piceno e 0 fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (3 casi rilevati), contatti in setting domestico (4 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (6 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (1 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (0 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (0 casi rilevati), Contatti con coinvolgimento studenti di ogni grado di formazione (0 casi rilevati), screening percorso sanitario (0 casi rilevati), contatti con provenienza extra-regione (1 casi rilevato) e di 0 casi sono in fase di approfondimento epidemiologico. Nel percorso Screening un totale di 345 test antigenici effettuati e 3 soggetti rilevati positivi (da sottoporre al tampone molecolare) un rapporto positivi/testati 1%.

VALLE D'AOSTA - Nessun decesso e sei nuovi casi di Covid 19 in Valle d’Aosta che portano il totale delle persone colpite da virus da inizio epidemia a 11.691. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. I casi attualmente positivi sono 35 di cui uno ricoverato in ospedale e 34 in isolamento domiciliare. Nessun paziente risulta ricoverato in terapia intensiva. I casi testati sono 271, i guariti sono +6 rispetto a ieri che portano il numero totale a 11.183. I decessi di persone risultate positive al Covid da inizio emergenza sono 743.

EMILIA ROMAGNA - Sono 36 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 30 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrato un morto. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 16.309 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore; la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,2%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 36,1 anni.

Sui 14 asintomatici, 8 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 1 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 1 con gli screening sierologici e 2 tramite i test pre-ricovero. Per 2 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 27 (stabiliti rispetto a ieri), 184 quelli negli altri reparti Covid (-10).

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 8.347 tamponi molecolari, per un totale di 4.999.487. A questi si aggiungono anche 7.962 tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 361 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 370.615.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 2.950 (-326 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 2.739 (-316), il 92,8% del totale dei casi attivi.